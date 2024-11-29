Ünlü Sunucu Ebru Baki Sözcü TV'den İstifa Etmişti: Yeni Adresi Belli Oldu
Ünlü Sunucu Ebru Baki Sözcü TV'den İstifa Etmişti: Yeni Adresi Belli Oldu
Ünlü sunucusu Ebru Baki, geçtiğimiz ay Sözcü TV’den ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyuran Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu. Baki paylaşımında, 'Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileğiyle' demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki, geçtiğimiz yıl 5 yıldır görev yaptığı kanalla yollarını ayırmıştı. Habertürk'ten ayrılan Ebru Baki, Sözcü TV'ye geçmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız'' diyerek Sözcü TV'den ayrıldığını duyuran ünlü sunucu Ebru Baki, dikkatleri üzerine çekmişti.
Ebru Baki'nin Sözcü TV'den neden ayrıldığına dair bir bilgi paylaşılmazken, yeni adresi belli oldu. Ünlü sunucu, bundan böyle TV100 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanaldan yapılan açıklamaya göre Baki, "Para Manşet" programıyla 3 Aralık Salı günü 09.30’da TV100 ekranında olacak.
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın