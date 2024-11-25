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Ebru Baki Sözcü TV'den Ayrıldı mı? Ünlü Sunucu Ebru Baki'nin Sözcü TV'den Ayrılma Sebebi Ne?

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Ebru Baki Sözcü TV'den Ayrıldı mı? Ünlü Sunucu Ebru Baki'nin Sözcü TV'den Ayrılma Sebebi Ne?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
25.11.2024 - 12:42

Ünlü televizyon sunucusu ve gazeteci Ebru Baki son yaşanan gelişmelerle birlikte gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiren ünlü sunucu, ''Acaba Sözcü TV'den ayrıldı mı?'' spekülasyonlarına sebep oldu.

Peki, Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı? İşte detaylar...

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Ebru Baki Sözcü TV'den Ayrıldı mı?

Ebru Baki Sözcü TV'den Ayrıldı mı?

Instagram hesabından bir paylaşım yapan ve bu paylaşımla gündem olan Ebru Baki, 'Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileği ile' şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu paylaşım Ebru Baki'nin Sözcü TV'den ayrıldığı iddialarını güçlendirdi.

İşte, Ebru Baki'nin yaptığı ayrılık paylaşımı👇

İşte, Ebru Baki'nin yaptığı ayrılık paylaşımı👇

Ebru Baki Sözcü TV'den Neden Ayrıldı?

Ebru Baki Sözcü TV'den Neden Ayrıldı?

Sözcü Gazetesi’nde ayrılık haberleri üst üste geldi. Önce genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz istifa ettiğini açıklamıştı. Daha sonra gazete yazarlarından Aytunç Erkin, Serdal Saraç, Neşet Şenizel ve Soner Yalçın da Sözcü'den ayrılmıştı. Son olarak Ebru Baki de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir süreliğine Sözcü TV'den ayrıldığını duyurdu. Ebru Baki'nin ayrılma nedeni ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ebru Baki'nin Kariyeri

Ebru Baki'nin Kariyeri

1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Baki, Marmara Üniversitesi'nde Gazetecilik bölümünü birincilikle bitirdi. Lisans eğitimi sürerken Hürriyet Gazetesi'nin Ekonomi Servisi'nde stajını tamamladı. Hürriyet'te 7 yıl çalışan Baki, daha sonra CNN Türk'e geçiş yaparak burada ekonomi haberlerini sundu.

Doğan Medya'nın Demirören Medya'ya geçmesiyle birlikte CNN Türk'ten ayrıldı ve Habertürk'e geçiş yaptı. Son olarak Habertürk'ten Sözcü TV'ye geçen Ebru Baki, birkaç gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Sözcü TV'den ayrıldığını duyurdu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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