Yerli Dizi Tutkunları: Televizyonda Bu Hafta Neler Oldu?

Show TV'de yayınlanan Deha, her bölümüyle daha ilgi çekici bir hal alıyor. Her şeye rağmen Devran ve Esme aşkı bizi sakinleştirse de İmre'nin intikam planlarıyla ürkmüyor değiliz. Öte yandan Devran'ın yanını yakmak için Ferman'ı kullanan İskender, 'İskele babası' olarak lanse edilmekten geri kalamadı. Şu dizide her şeyden habersiz okuluna giden Esme gibi takılacaksın...