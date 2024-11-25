Yerli Dizi Tutkunları: Televizyonda Bu Hafta Neler Oldu?

Türk televizyonlarında yayınlanan diziler artık dünya çapında talep görüyor. Her yeni yayın döneminde bir öncekini aratmayacak kaos ve heyecanda diziler yayınlanırken haliyle biz de elimizdeki kumandayı bir türlü bırakamıyoruz. Yerli dizi tutkunları olarak 'İzlemek beni kesmiyor, bir de analizini okumalıyım' diyorsanız amme içeriğimiz geldi. Bundan sonra her hafta 'Yerli Dizi Tutkunları' birleşiyor ve en çok izlenen yerli dizilerin nabzını tutuyoruz. Hazırsanız, analiz şelalesine buyurun...