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Yerli Dizi Tutkunları: Televizyonda Bu Hafta Neler Oldu?

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Yerli Dizi Tutkunları: Televizyonda Bu Hafta Neler Oldu?

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.11.2024 - 11:36

Türk televizyonlarında yayınlanan diziler artık dünya çapında talep görüyor. Her yeni yayın döneminde bir öncekini aratmayacak kaos ve heyecanda diziler yayınlanırken haliyle biz de elimizdeki kumandayı bir türlü bırakamıyoruz. Yerli dizi tutkunları olarak 'İzlemek beni kesmiyor, bir de analizini okumalıyım' diyorsanız amme içeriğimiz geldi. Bundan sonra her hafta 'Yerli Dizi Tutkunları' birleşiyor ve en çok izlenen yerli dizilerin nabzını tutuyoruz. Hazırsanız, analiz şelalesine buyurun...

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Pazartesi sendromunu ortadan kaldıran Kızıl Goncalar

Pazartesi sendromunu ortadan kaldıran Kızıl Goncalar

NOW'ın fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünü nefessiz izledik desek yeridir. Sevilen dizide Vahit'in tüm oyunlarına rağmen Cüneyd ve Zeynep çok zekice bir hamle yaparak mektuplaştı ve tekrardan nikahlandılar. Vahit'in bu hamle karşısında nutkunun tutulması ve dolaylı yoldan ikilinin şahidi olması geceye damga vururken yeni bölüm fragmanında bu defa Mira'yla evlenme kararı alması 'Pes' dedirtti.

Mekânın yeni sahibi Uzak Şehir

Mekânın yeni sahibi Uzak Şehir

Daha 2. bölümünde Pazartesi akşamının galibi olan Uzak Şehir, rakibi Kızıl Goncalar'ın tahtını salladı. Seyircinin aşiret dizisi özlemine ilaç gibi gelen dizi son derece heyecanlı ilerlerken Sadakat hanımın Cihan ve Alya'nın evlenmesini istemesiyle aradığımız kaos seviyesinin karşılığını bulduk. Bakalım Uzak Şehir'in yeni bölümleri de aynı karşılığı görebilecek mi?

Ekrana çiçek açtıran Bahar

Ekrana çiçek açtıran Bahar

Evren ve Bahar'ın yakınlaşmasını beklediğimiz Bahar izleyiciyi fena ters köşe yaptı. Seren'in annesi Nesrin ve Timur'un öpüşmesiyle şoke olduğumuz bölümde Timur yine şaşırtmadı ve karaktersizliğin kitabını yazdı. Seren ve Aziz Uras'a büyük şok olacak bu gizli ilişki, önümüzdeki bölümlerin sancılı geçeceğini gösteriyor. Yine de seyirci artık Bahar ve Evren görmek istiyor!

Her bölümü soluk kesen Bir Gece Masalı

Her bölümü soluk kesen Bir Gece Masalı

En nihayetinde evlenen Canfeza ve Mahir aralarındaki kırgınlığı atlatmaya çalışırken bir de aile baskısıyla karşılaştılar. Canfeza'nın kimin kızının olduğunun öğrenilmesiyle kıyametler koparken bölüm sonunda Canfeza bildiğiniz balkondan aşağıya atıldı. Fragmanda Canfeza'nın bu koz olarak kullanacağını görürken Canfeza'nın atlattığı kazayı Mahir'le yakınlaşmak için kullanması eğlenceli sahneler ortaya çıkaracak gibi.

İzlemek için sağlam bir psikoloji gerektiren Sahipsizler!

İzlemek için sağlam bir psikoloji gerektiren Sahipsizler!

Dram dizisi yapın tabii, yapmayın demiyoruz ama biraz abartmadınız mı? Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, öylesine üzücü bir dizi ki insanın enerjisini emiyor. Nitekim reytinglerde asla istediği oranlara gelemeyen dizi, 'Dram dizisinden bıktık' serzenişini reytinglerle ortaya döktü.

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Sezonun bombası Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

Sezonun bombası Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

Leyla'nın her bölüm devleşen ismi Gonca Vuslateri, yeni bölümde yepyeni bir dans şovuna imza attı. Nur, çok acımasız ve kötü bir karakter olsa da onu sevmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Özellikle çöplükte çocuklar için verdiği yemek sahnesindeki halleriyle Leyla'yı bıraktık resmen Nur'u izliyoruz. Bu dizinin önü çok açık çoookk!

Her bölümü heyecan yaratan Siyah Kalp

Her bölümü heyecan yaratan Siyah Kalp

İkizlerin kimliğinin ortaya çıkmasıyla Sevilay ve Cihan'ın kafası yanmış ve garip intikam planlarına soyunmuşlardı. Yeni bölümde o kafadan çıkan kuzenler, Nuh ve Melek'e karşı duydukları aşkın bir kez daha farkına varırken birbirlerine karşı koymakta da zorlanıyor. Siyah Kalp!te işler ne yönde ilerleyecek merakla bekliyoruz.

Kıyametlerin koptuğu Kızılcık Şerbeti

Kıyametlerin koptuğu Kızılcık Şerbeti

Doğa ve Fatih'in aralarındaki alev ateş uyuma daha fazla dayanamayarak rahmetli Alev'in evinde beraber olmasıyla başlayan bölümde Fatih, Doğa'yı geri almak için tüm tuşlara basıyor. Görkem'den boşanmak için hamle yapan Fatih, beklenmedik bir karşılık alarak Doğa değil, metresiyle gündeme oturuyor ve Görkem tarafından rezil ediliyor. Şerbo'da Görkem karakteri başımıza epey bela olacağa benziyor. Giray'ın sessiz sedasız diziden ayrılmasıyla Doğa ve Fatih için birliktelik çanlarının çalması Görkem'in psikopat kişliği sayesinde epey engele takılacak. 3. sezon Görkem ve onun hain planlarının esiri olacak gibi.

İki ileri bir geri çorbaya dönen Yalı Çapkını

İki ileri bir geri çorbaya dönen Yalı Çapkını

Son bölümde seyircinin istediği oldu. Sinan polis tarafından tutuklandı. Diyar, Ferit'i terk etti. SeyFer için hiçbir engel kalmadı. Peki, Yalı Çapkını reytinglerini neden arttıramadı? Çünkü izleyicinin bu aşka inancı kalmadı. 100. bölüme sayılı hafta kala Yalı Çapkını izleyicisi hala başrol çiftin bir araya gelmesini beklerse 4. sezon anca rüyalarda gündem olur. Edebinle final yapma vakti geldi Yalı Çapkını.

Hem heyecanlı hem kahkaha attıran Deha!

Hem heyecanlı hem kahkaha attıran Deha!

Show TV'de yayınlanan Deha, her bölümüyle daha ilgi çekici bir hal alıyor. Her şeye rağmen Devran ve Esme aşkı bizi sakinleştirse de İmre'nin intikam planlarıyla ürkmüyor değiliz. Öte yandan Devran'ın yanını yakmak için Ferman'ı kullanan İskender, 'İskele babası' olarak lanse edilmekten geri kalamadı. Şu dizide her şeyden habersiz okuluna giden Esme gibi takılacaksın...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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