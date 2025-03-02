"Ama Tanesi 70 TL": Diyanet'in "Avokadolu" Sahur Menüsü Tartışmaya Sebep Oldu
"Ama Tanesi 70 TL": Diyanet'in "Avokadolu" Sahur Menüsü Tartışmaya Sebep Oldu
Ramazan ayıyla birlikte sahur ve iftar menüleri de gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Diyanet’in oruç tutan vatandaşlar için hazırladığı 'sahur menüsü' tavsiyesi ise sosyal medyada çok konuşuldu. Diyanet TV’de paylaşılan öneri, birçok kişi tarafından eleştirilirken, gelen tepkiler kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar hem avokado fiyatlarına hem de şarküteri fiyatlarına isyan etti.
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11 ayın sultanı Ramazan sonunda geldi! Birçok kişi sahurda ne yemesi gerektiğini merak ediyor.
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Birçok kişi sahur tavsiyeleri verirken bir tavsiye de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi.
Vatandaşlardan "Ama tanesi 70 TL" sesleri yükseldi. İşte Diyanet'in tartışma yaratan o açıklaması:
Bu açıklamayı duyanlar hem avokado hem de şarküteri fiyatlarına isyan etti. Protein ağırlıklı beslenmenin imkansıza yakın olduğunu düşünenler de vardı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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