Aralarındaki Boy Farkı Yüzünden Sosyal Medyada Dalga Konusu Olan Çift
Aralarındaki Boy Farkı Yüzünden Sosyal Medyada Dalga Konusu Olan Çift
İlişkilerde 'boy' konusu, gerçekten de önemli bir mesele. Takdir edersiniz ki, toplumda genellikle erkeğin kadından biraz daha uzun olması gerektiği düşünülür. Bu da çoğu zaman ilişkilere dair bir standart olarak kabul edilir. Lucas ve Ellie çifti bu standart yüzünden eleştirilen çiftlerden bir tanesi. Ellie, 188 boyundayken erkek arkadaşı Lucas ise 170 boyunda. Aralarındaki ilginç boy farkına rağmen çok mutlu olduğunu söyleyen çift, sosyal medyada da dalga konusu olmuş.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişkilerde "boy" konusu son derece önemli. Sizler de takdir edersiniz ki ilişkilerde erkeğin kadından biraz daha uzun olması gerektiğine inanılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öyle ki, Ellie ve Lucas çifti de bu tabuyu yıkan cinsten desek yeridir.
İlk başlarda Ellie, erkek arkadaşının bu kadar kısa olmasını kafaya takıyormuş tabii. Hatta bunu aşması bayağı bir zamanını almış.
Hatta fotoğraflarda bile Ellie, zaman zaman Lucas'ı gölgeliyormuş. Sosyal medya yorumları da aslında çiftin aralarındaki boy farkından ibaret.
Lucas da duruma alışmış olacak ki, kız arkadaşına sarılırken "ağaca tırmanıyormuş gibi" hissediyormuş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yatakta aynı boyda olurlar