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Aralarındaki Boy Farkı Yüzünden Sosyal Medyada Dalga Konusu Olan Çift

Aralarındaki Boy Farkı Yüzünden Sosyal Medyada Dalga Konusu Olan Çift

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.03.2025 - 22:18

İlişkilerde 'boy' konusu, gerçekten de önemli bir mesele. Takdir edersiniz ki, toplumda genellikle erkeğin kadından biraz daha uzun olması gerektiği düşünülür. Bu da çoğu zaman ilişkilere dair bir standart olarak kabul edilir. Lucas ve Ellie çifti bu standart yüzünden eleştirilen çiftlerden bir tanesi. Ellie, 188 boyundayken erkek arkadaşı Lucas ise 170 boyunda. Aralarındaki ilginç boy farkına rağmen çok mutlu olduğunu söyleyen çift, sosyal medyada da dalga konusu olmuş.

İşte detaylar...

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İlişkilerde "boy" konusu son derece önemli. Sizler de takdir edersiniz ki ilişkilerde erkeğin kadından biraz daha uzun olması gerektiğine inanılıyor.

İlişkilerde "boy" konusu son derece önemli. Sizler de takdir edersiniz ki ilişkilerde erkeğin kadından biraz daha uzun olması gerektiğine inanılıyor.

Fakat bunlar birer tabu tabii ki. Mutluluk daim olduğu sürece hiçbir fiziksel özelliğin önemi yok!

Öyle ki, Ellie ve Lucas çifti de bu tabuyu yıkan cinsten desek yeridir.

Öyle ki, Ellie ve Lucas çifti de bu tabuyu yıkan cinsten desek yeridir.

Çünkü Ellie 188 boyundayken erkek arkadaşı Lucas ise tam tamına 170 boyunda!

İlk başlarda Ellie, erkek arkadaşının bu kadar kısa olmasını kafaya takıyormuş tabii. Hatta bunu aşması bayağı bir zamanını almış.

İlk başlarda Ellie, erkek arkadaşının bu kadar kısa olmasını kafaya takıyormuş tabii. Hatta bunu aşması bayağı bir zamanını almış.

Fakat aşk 'mesafe' tanımıyor. ABD'de erkeklerin boy ortalaması 176'yken Lucas'ın 170 olması Ellie'nin zoruna bile gitmiş bir dönem.

Hatta fotoğraflarda bile Ellie, zaman zaman Lucas'ı gölgeliyormuş. Sosyal medya yorumları da aslında çiftin aralarındaki boy farkından ibaret.

Hatta fotoğraflarda bile Ellie, zaman zaman Lucas'ı gölgeliyormuş. Sosyal medya yorumları da aslında çiftin aralarındaki boy farkından ibaret.

Zaman zaman çifte 'anne oğul' bile diyenler oluyormuş. Fakat çift, bu durumu hiç takmıyor.

Lucas da duruma alışmış olacak ki, kız arkadaşına sarılırken "ağaca tırmanıyormuş gibi" hissediyormuş.

Lucas da duruma alışmış olacak ki, kız arkadaşına sarılırken "ağaca tırmanıyormuş gibi" hissediyormuş.

Ne diyebiliriz ki. Mutluluklar!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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