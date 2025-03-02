Aralarındaki Boy Farkı Yüzünden Sosyal Medyada Dalga Konusu Olan Çift

İlişkilerde 'boy' konusu, gerçekten de önemli bir mesele. Takdir edersiniz ki, toplumda genellikle erkeğin kadından biraz daha uzun olması gerektiği düşünülür. Bu da çoğu zaman ilişkilere dair bir standart olarak kabul edilir. Lucas ve Ellie çifti bu standart yüzünden eleştirilen çiftlerden bir tanesi. Ellie, 188 boyundayken erkek arkadaşı Lucas ise 170 boyunda. Aralarındaki ilginç boy farkına rağmen çok mutlu olduğunu söyleyen çift, sosyal medyada da dalga konusu olmuş.

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