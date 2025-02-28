Apar Topar Ameliyata Alındı: 7 Aylık Köpeğin Karnından 24 Çift Çorap Çıkarıldı
Apar Topar Ameliyata Alındı: 7 Aylık Köpeğin Karnından 24 Çift Çorap Çıkarıldı
Dört ayaklı dostlarımızın yaramazlıklarına alışığız ama bazen dikkatli olmak şart! Geçtiğimiz günlerde Luna isimli 7 aylık bir köpek, yaptığı 'yaramazlıkla' herkesi şaşırttı. Küçüklüğünden beri çoraplara takıntılı olan Luna, tam 24 çift çorap yuttu. Apar topar hastaneye kaldırılan minik köpek, bağırsaklarından çıkarılan çorapların ardından sağ salim taburcu edildi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört ayaklı dostlarımız köpekler her ne kadar sadık olsalar da zaman zaman yaramazlık yapabiliyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat Luna isimli bir köpek, geçtiğimiz günlerde 1 saat içerisinde 24 çift çorap yuttu. 7 aylık köpek apar topar veterinere götürüldü.
Ameliyata alınan köpeğin karnından çıkanlar ise şok etti. Sahibi, "İlk sahiplendiğimizden beri bir çorap takıntısı vardı" diyor.
Luna'nın durumunun iyi olduğu belirtilse de veteriner hekim, kusan köpekler için bazı uyarılarda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın