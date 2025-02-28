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İlk Sahur Bu Gece Yapılacak: Ramazan Ayının Gelişini Büyük Bir Heyecanla Karşılayan Kullanıcılar

İlk Sahur Bu Gece Yapılacak: Ramazan Ayının Gelişini Büyük Bir Heyecanla Karşılayan Kullanıcılar

Ramazan Bayramı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 22:23

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Ayı büyük bir heyecanla karşılandı. İlk sahur bu gece yapılacak, bu yüzden milyonlarca Müslüman hazırlıklara başladı bile. Ramazan'ın bereketi ve huzurunu hisseden herkes, bu özel ayı coşkuyla karşılıyor. Sosyal medyada da Ramazan’a dair paylaşımlar hız kesmeden geliyor. Gelin, insanlar neler söylemiş birlikte bakalım...

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Ramazan Bayramı geldi çattı! Cumayı cumartesiye bağlayan bu gece, ilk sahurlar yapılacak ve oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı geldi çattı! Cumayı cumartesiye bağlayan bu gece, ilk sahurlar yapılacak ve oruç tutulacak.

Bu yılda milyonlarca Müslüman Ramazan Ayı'nı iple çekti. Sosyal medyada herkes heyecanını paylaştı.

Bu yılda milyonlarca Müslüman Ramazan Ayı'nı iple çekti. Sosyal medyada herkes heyecanını paylaştı.

Komik paylaşımlar da yok değildi tabii.

Gelin, kim neler paylaşmış beraber bakalım...

Gelin, kim neler paylaşmış beraber bakalım...
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Ramazan menüsü paylaşanlar da vardı.

Ramazan menüsü paylaşanlar da vardı.
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Ramazan Ayı'nız şimdiden kutlu olsun!

Ramazan Ayı'nız şimdiden kutlu olsun!
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Hayırlı ramazanlar 🙏