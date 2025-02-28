İlk Sahur Bu Gece Yapılacak: Ramazan Ayının Gelişini Büyük Bir Heyecanla Karşılayan Kullanıcılar

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Ayı büyük bir heyecanla karşılandı. İlk sahur bu gece yapılacak, bu yüzden milyonlarca Müslüman hazırlıklara başladı bile. Ramazan'ın bereketi ve huzurunu hisseden herkes, bu özel ayı coşkuyla karşılıyor. Sosyal medyada da Ramazan’a dair paylaşımlar hız kesmeden geliyor. Gelin, insanlar neler söylemiş birlikte bakalım...