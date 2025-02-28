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Sadelik mi Ruhsuzluk mu? Evin "Sade" Olması Gerektiğini Savunan Kullanıcı Tartışma Yarattı!

Sadelik mi Ruhsuzluk mu? Evin "Sade" Olması Gerektiğini Savunan Kullanıcı Tartışma Yarattı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 19:37

Yaşadığımız ve kendimize ait olan bir ev tamamen bizi yansıtmalı konusunda hemfikiriz. Fakat sadelik ve ruhsuzluk arasındaki ince çizgiyi de unutmamak gerek. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da ev fotoğrafı paylaşarak sade bir evin bu şekilde olması gerektiğini savundu. Fakat bir kısım bu evi ruhsuz buldu, bir kısım da son derece beğendi. Peki gerçekten sadelik mi yoksa ruhsuzluk mu?

Gelin, beraber bakalım...

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Sizler de takdir edersiniz ki oturduğumuz ev, gerçekten de "ev" gibi hissettirmeli. Bu nedenle bizi anlatan ve yansıtan eşyalara yer vermek önemli.

Bir kısmımız sade bir ev tercih ederken bir kısmımız da altın varaklarla döşenmiş, pek şaşaalı tasarımlar tercih edebilir.

Bir kısmımız sade bir ev tercih ederken bir kısmımız da altın varaklarla döşenmiş, pek şaşaalı tasarımlar tercih edebilir.

E sadeliğin de bir sınırı var tabii.

Bir kullanıcı da sade olduğunu düşündüğü bir ev görseli paylaştı.

Bir kullanıcı da sade olduğunu düşündüğü bir ev görseli paylaştı.
twitter.com

Bu paylaşım kısa zamanda tepki çekti.

Kullanıcılardan bir tanesi, "Siz bu evlerde oturmuyor musunuz?" diyerek "sadelik" kavramını sorguladı.

Kullanıcılardan bir tanesi, "Siz bu evlerde oturmuyor musunuz?" diyerek "sadelik" kavramını sorguladı.
twitter.com

Gerçekten, ev her zaman için 'ev' gibi hissettirmeli. Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

Beraber bakalım...

Beraber bakalım...
twitter.com
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Siz neler düşünüyorsunuz?
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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