Sadelik mi Ruhsuzluk mu? Evin "Sade" Olması Gerektiğini Savunan Kullanıcı Tartışma Yarattı!

Yaşadığımız ve kendimize ait olan bir ev tamamen bizi yansıtmalı konusunda hemfikiriz. Fakat sadelik ve ruhsuzluk arasındaki ince çizgiyi de unutmamak gerek. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da ev fotoğrafı paylaşarak sade bir evin bu şekilde olması gerektiğini savundu. Fakat bir kısım bu evi ruhsuz buldu, bir kısım da son derece beğendi. Peki gerçekten sadelik mi yoksa ruhsuzluk mu?

Gelin, beraber bakalım...