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İlişki Uzmanı, İlk Buluşma Konusunda Uyardı: Bu İkisini Asla Yapmayın!

İlişki Uzmanı, İlk Buluşma Konusunda Uyardı: Bu İkisini Asla Yapmayın!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 15:49

İlk buluşma, bir ilişkinin en kritik anlarından biri. İlk izlenim her şeyi belirleyebilir, bu yüzden her iki tarafın da bazı şeylere dikkat etmesi şart. Ufak tefek hatalar bazen tolere edilebilir ama bazıları var ki yanlış anlaşılmalara yol açabilir ya da karşınızdaki kişinin sizden soğumasına neden olabilir.  

İlişki uzmanı Pavitt'e göre, ilk buluşmada asla yapmamanız gereken iki büyük hata var. Bu hatalar sadece karşı tarafı rahatsız etmekle kalmaz, aynı zamanda ilişkinin daha başlamadan bitmesine de sebep olabilir. Peki, ilk buluşmada nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar…

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İlk buluşma aslında ikili ilişkilerdeki dinamiği anlamının ilk adımı. Bu nedenle üsluba ve duruşa son derece dikkat edilmesi gerekiyor.

'İlk buluşmada ne yapılmamalı?' sorusu da gündeme geliyor haliyle. Bu konuda bazı farklı görüşler var.

Sizler de takdir edersiniz ki ilk buluşmada konuşulup konuşulmaması gereken bazı konular var.

Vicki Pavitt isimli bir ilişki uzmanı, ilk buluşmada ne yapılmaması gerektiğini söyledi.

İlk uyarısı "eski sevgiliniz hakkında konuşmayın" oldu.

Eğer karşı taraf sormadan bir kişi ilişkisinden bahsediyorsa bazı şeyler aşılamamış olabilir.

Bir de ilk buluşmanın "röportaj" gibi geçmemesi önemli. Yani sürekli soru soran, merak eden kişi karşı taraf olmamalı.

Bir de ilk buluşmanın "röportaj" gibi geçmemesi önemli. Yani sürekli soru soran, merak eden kişi karşı taraf olmamalı.

Çok derine inmeden karşı tarafa sorular yöneltmek iletişimi güçlendirebilir, bağ oluşmasını sağlayabilir. 

'Randevular bağlantı kurmak içindir, birini tanımak için yapılır. Tek taraflı bir yaşam hikayesi anlatımı değil, gerçekten dengeli bir sohbet olmalıdır.'

"Karşınızdaki kişinin kim olduğunu merak edin, bunu kendinizi göstereceğiniz bir an olarak görmeyin, bu bir iş görüşmesi değil. Başarılarınızı anlatmanıza gerek yok."

'Bunu sadece karşınızdakini etkilemek ve sizi ne kadar harika ve flört edilebilir biri olarak görmelerini sağlamak için bir zorunluluk haline getirmeyin.'

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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