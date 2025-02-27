İlişki Uzmanı, İlk Buluşma Konusunda Uyardı: Bu İkisini Asla Yapmayın!

İlk buluşma, bir ilişkinin en kritik anlarından biri. İlk izlenim her şeyi belirleyebilir, bu yüzden her iki tarafın da bazı şeylere dikkat etmesi şart. Ufak tefek hatalar bazen tolere edilebilir ama bazıları var ki yanlış anlaşılmalara yol açabilir ya da karşınızdaki kişinin sizden soğumasına neden olabilir.

İlişki uzmanı Pavitt'e göre, ilk buluşmada asla yapmamanız gereken iki büyük hata var. Bu hatalar sadece karşı tarafı rahatsız etmekle kalmaz, aynı zamanda ilişkinin daha başlamadan bitmesine de sebep olabilir. Peki, ilk buluşmada nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar…