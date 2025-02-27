Bir Zamanların Ünlü Modeliydi, Hayatı Baştan Aşağı Değişti: Artık 2700 Liralık Çadırda Yaşıyor

Hollywood'da zaman zaman duyduğumuz o meşhur çöküş hikayelerine bir yenisi eklendi: Eski ünlü model Louise Glover. Bir dönem Leonardo DiCaprio'dan Snoop Dogg'a kadar ünlü isimlerle çevrili olan Glover, zaman içinde bu çevresini kaybetti, iş bulamadı ve yıldızlık yolculuğunda düşüşe geçti. Şu an 75 dolarlık (yaklaşık 2700 TL) bir çadırda yaşamını sürdüren Glover, buna rağmen geleceğe dair son derece umutlu olduğunu belirtiyor.