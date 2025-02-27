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Bir Zamanların Ünlü Modeliydi, Hayatı Baştan Aşağı Değişti: Artık 2700 Liralık Çadırda Yaşıyor

Bir Zamanların Ünlü Modeliydi, Hayatı Baştan Aşağı Değişti: Artık 2700 Liralık Çadırda Yaşıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 14:20

Hollywood'da zaman zaman duyduğumuz o meşhur çöküş hikayelerine bir yenisi eklendi: Eski ünlü model Louise Glover. Bir dönem Leonardo DiCaprio'dan Snoop Dogg'a kadar ünlü isimlerle çevrili olan Glover, zaman içinde bu çevresini kaybetti, iş bulamadı ve yıldızlık yolculuğunda düşüşe geçti. Şu an 75 dolarlık (yaklaşık 2700 TL) bir çadırda yaşamını sürdüren Glover, buna rağmen geleceğe dair son derece umutlu olduğunu belirtiyor.

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Hollywood dünyasında birbirinden ilginç olaylar okuyor ve durumlara şahit oluyoruz. Bir yıldızın düşüşü de sık sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi.

Hollywood dünyasında birbirinden ilginç olaylar okuyor ve durumlara şahit oluyoruz. Bir yıldızın düşüşü de sık sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi.

Loni Willison'ın dergi kapaklarından evsizliğe uzanan o trajik hikayesi buna en büyük örneklerden bir tanesi mesela.

Hollywood buna benzer bir hikayeye daha tanıklık oldu. Louise Glover isimli bir model, gençlik yıllarında dergi kapaklarında yerini almış ve şöhretine şöhret katmıştı.

Hollywood buna benzer bir hikayeye daha tanıklık oldu. Louise Glover isimli bir model, gençlik yıllarında dergi kapaklarında yerini almış ve şöhretine şöhret katmıştı.

Öyle ya, hayat bazen acımasız olabiliyor. Bir zamanlar Leonardo di Caprio ile bile partiye giden model, büyü bir hastalık geçirip evsiz kalmıştı.

“Çılgın partiler veriyorduk. Bir keresinde vücudumu boyatmıştım ve Snoop Dogg evde sahne alırken hepimiz onun etrafında dans etmiştik.” diyerek anılarından bahseden model o dönemleri özlemle hatırlıyor.

“Çılgın partiler veriyorduk. Bir keresinde vücudumu boyatmıştım ve Snoop Dogg evde sahne alırken hepimiz onun etrafında dans etmiştik.” diyerek anılarından bahseden model o dönemleri özlemle hatırlıyor.

Ne yazık ki, sepsis hastalığı modellik günlerine son verdi. O hastalıktan sonra iç dünyasına döndü, kabuğuna çekildi.

Sonrasında annesini ve babasını kanserden kaybetti. Pandeminin gelişiyle birlikte modellik işi bulamadı, 2019'dan sonra derin bir karanlığın içine çekildi Glover.

Sonrasında annesini ve babasını kanserden kaybetti. Pandeminin gelişiyle birlikte modellik işi bulamadı, 2019'dan sonra derin bir karanlığın içine çekildi Glover.

Tekrar modellik denedi, evcil hayvan bakıcılığı yaptı. Yetmedi, girişimciliğe soyundu. Ama işler hiçbir zaman için Glover'in lehine işlemedi.

Pandemi sonrası ev kirası da artınca kendisini kamp alanında aylığı 75 dolar olan çadırda buldu.

Pandemi sonrası ev kirası da artınca kendisini kamp alanında aylığı 75 dolar olan çadırda buldu.

The Sun'a verdiği demeçte, 'İyimser kalmaya ve durumumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum, ancak bu zor.' demişti.

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Glover, evsizliğin çok boyutlu olduğunu söylüyor. Bu sürece de dolu tarafından bakmaya çalışıyor.

Glover, evsizliğin çok boyutlu olduğunu söylüyor. Bu sürece de dolu tarafından bakmaya çalışıyor.

Belki ilerleyen süreçlerde sunuculuk ve modellik kariyerine geri dönebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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