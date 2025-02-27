Bir Zamanların Ünlü Modeliydi, Hayatı Baştan Aşağı Değişti: Artık 2700 Liralık Çadırda Yaşıyor
Bir Zamanların Ünlü Modeliydi, Hayatı Baştan Aşağı Değişti: Artık 2700 Liralık Çadırda Yaşıyor
Hollywood'da zaman zaman duyduğumuz o meşhur çöküş hikayelerine bir yenisi eklendi: Eski ünlü model Louise Glover. Bir dönem Leonardo DiCaprio'dan Snoop Dogg'a kadar ünlü isimlerle çevrili olan Glover, zaman içinde bu çevresini kaybetti, iş bulamadı ve yıldızlık yolculuğunda düşüşe geçti. Şu an 75 dolarlık (yaklaşık 2700 TL) bir çadırda yaşamını sürdüren Glover, buna rağmen geleceğe dair son derece umutlu olduğunu belirtiyor.
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Hollywood dünyasında birbirinden ilginç olaylar okuyor ve durumlara şahit oluyoruz. Bir yıldızın düşüşü de sık sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi.
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Hollywood buna benzer bir hikayeye daha tanıklık oldu. Louise Glover isimli bir model, gençlik yıllarında dergi kapaklarında yerini almış ve şöhretine şöhret katmıştı.
“Çılgın partiler veriyorduk. Bir keresinde vücudumu boyatmıştım ve Snoop Dogg evde sahne alırken hepimiz onun etrafında dans etmiştik.” diyerek anılarından bahseden model o dönemleri özlemle hatırlıyor.
Sonrasında annesini ve babasını kanserden kaybetti. Pandeminin gelişiyle birlikte modellik işi bulamadı, 2019'dan sonra derin bir karanlığın içine çekildi Glover.
Pandemi sonrası ev kirası da artınca kendisini kamp alanında aylığı 75 dolar olan çadırda buldu.
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Glover, evsizliğin çok boyutlu olduğunu söylüyor. Bu sürece de dolu tarafından bakmaya çalışıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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