Burnunu Bile Kestirmiş: Dövme Tutkusu Yüzünden Hızını Alamayıp Göğüslerini Siyaha Boyatan Kadın

Dövme, birçok kişi için bir tutku olabilir ancak Toxii takma ismini kullanan kadının dövme tutkusu gerçekten sınırları zorluyor. Sadece dövmelerle yetinmeyip, farklı estetik operasyonlar da geçiren kadın, hatta burnunu bile aldırmış. Verdiği röportajlarda, burnunu bir kavanozda sakladığını söyleyen Toxii’nin son hali ise görenleri şaşkına çeviriyor. Şimdi gelin, kendisini daha yakından tanıyalım!