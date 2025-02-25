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Burnunu Bile Kestirmiş: Dövme Tutkusu Yüzünden Hızını Alamayıp Göğüslerini Siyaha Boyatan Kadın

Burnunu Bile Kestirmiş: Dövme Tutkusu Yüzünden Hızını Alamayıp Göğüslerini Siyaha Boyatan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.02.2025 - 20:04

Dövme, birçok kişi için bir tutku olabilir ancak Toxii takma ismini kullanan kadının dövme tutkusu gerçekten sınırları zorluyor. Sadece dövmelerle yetinmeyip, farklı estetik operasyonlar da geçiren kadın, hatta burnunu bile aldırmış. Verdiği röportajlarda, burnunu bir kavanozda sakladığını söyleyen Toxii’nin son hali ise görenleri şaşkına çeviriyor. Şimdi gelin, kendisini daha yakından tanıyalım!

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Dövme bazılarımız için tam anlamıyla bir tutku.

Dövme bazılarımız için tam anlamıyla bir tutku.

Yaptırdığımız her dövmenin kendi içinde bazı anlamları olabiliyor.

Fakat bugün sizleri Toxii takma adına sahip bir kadınla tanıştıracağız. Kendisi, dövme yaptırma "tutkusunu" epey yanlış anlamış desek abartmayız.

Fakat bugün sizleri Toxii takma adına sahip bir kadınla tanıştıracağız. Kendisi, dövme yaptırma "tutkusunu" epey yanlış anlamış desek abartmayız.

2019'da dövme yaptırmaya başlayan kadın, hızını alamamış olacak ki önce estetik operasyon geçirmiş sonra da burnunu aldırmış.

Gözünde ve dilinde de dövme bulunan kadın, bu süreçte birbirinden farklı yorumlar alıyor.

Gözünde ve dilinde de dövme bulunan kadın, bu süreçte birbirinden farklı yorumlar alıyor.

Fakat kendisi bu haliyle epey mutlu.

Fakat kendisi bu haliyle epey mutlu.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ise aldırdığı burnunu bir kavanozun içinde sakladığını öne sürdü.

Öyle ki, iyileşme süreci sorulduğunda da birkaç aylık bir süreçten geçmiş.

Öyle ki, iyileşme süreci sorulduğunda da birkaç aylık bir süreçten geçmiş.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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