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İhmal Yine Can Yaktı: Operasyon Esnasında Şok Geçirip Felç Kalan Kadının İç Burkan Hikayesi

İhmal Yine Can Yaktı: Operasyon Esnasında Şok Geçirip Felç Kalan Kadının İç Burkan Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.02.2025 - 16:37

Son zamanlarda doktor ve hastane ihmalleri nedeniyle hayatını kaybeden ya da ağır zarar gören insanların haberleri sıkça karşımıza çıkıyor. Selin Kurul’un yaşadıkları da bu vakalardan biri. 2023 yılında basit bir operasyon için ameliyata giren Kurul'un hayatı, 15 dakikalık bir işlem sonrası tamamen değişti. Anestezi doktoru yerine teknikerin bulunduğu ameliyat sırasında anafilaktik şok geçiren Kurul'un beyninde kalıcı hasar oluştu. O günden bu yana ne Kurul'un ne de ailesinin hayatı eskisi gibi olmadı. Şimdi ailesi, adaletin yerini bulması için mücadele ediyor.

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Son zamanlarda doktor ihmali sebebiyle oluşan komplikasyonlar nedeniyle içimiz burkuluyor.

Son zamanlarda doktor ihmali sebebiyle oluşan komplikasyonlar nedeniyle içimiz burkuluyor.

Yatalak kalanlar, hatta ve hatta ölenleri gördükçe hastanelerin ve doktorların daha sıkı denetlenmesini istiyoruz.

Aslında Selin Kurul'un hikayesi de bunun emsali niteliğinde. 2023'ün Aralık ayında girdiği bir ameliyat sonucunda anafilaktik şok geçiriyor ve beyninde kalıcı hasarlar oluşuyor.

Aslında Selin Kurul'un hikayesi de bunun emsali niteliğinde. 2023'ün Aralık ayında girdiği bir ameliyat sonucunda anafilaktik şok geçiriyor ve beyninde kalıcı hasarlar oluşuyor.

15 dakikalık bir operasyon olduğu için anestezi doktoru yerine tekniker giriyor ameliyata.

@jjuwark isimli kullanıcının aktardığına göre tüm süreçte hastane bu aileyi mağdur ediyor.

@jjuwark isimli kullanıcının aktardığına göre tüm süreçte hastane bu aileyi mağdur ediyor.

Benim bir senedir takip ettiğim ve içimi paramparça eden bir olaydan bahsetmek istiyorum. Selin Kurul, 20 Aralık 2023'te kendisinin de çalışmış olduğu hastanede 15 dakikalık bir operasyona giriyor. İşlem kısa olduğu için ameliyata anestezi doktoru değil, tekniker giriyor. İşlem düzgün ilerlemiyor ve Selin Hanım anafilaktik şok geçiriyor. Beyninde kalıcı hasarlar oluşuyor. Hastane, en başından sonuna kadar bu aileyi mağdur ediyor.

Mağdur hastanın eşi ise hukuki mücadeleye başlıyor, bu süreçte ise hiç duruşması görülmemiş.

Mağdur hastanın eşi ise hukuki mücadeleye başlıyor, bu süreçte ise hiç duruşması görülmemiş.

Selin Hanım’ın eşi Sabri Bey, hukuk mücadelesini başlatıyor ancak aradan bunca zaman geçmesine rağmen bu olayın henüz ilk duruşması bile görülmüyor. Sabri Bey, eşini bu süreçte aylık 150 ile 350 bin TL arasında değişen tutarlar istenilen özel kliniklerde nöroplastisite tedavisine başlatıyor. Ailenin çocuklarına Sabri Bey’in ablası bakıyor. Maddi ve manevi olarak tamamen çökmüş durumdalar. Adalet istiyorlar.

İşte, Sabri Kurul'un adalet istediği, o ihmali detaylıca anlattığı video:

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"Bir kadının hayatını mahvettiler, bir aileyi perişan ettiler. Sabri Bey, eşine bebek gibi bakıp her gün elinden geleni yapıyor…"

"Bir kadının hayatını mahvettiler, bir aileyi perişan ettiler. Sabri Bey, eşine bebek gibi bakıp her gün elinden geleni yapıyor…"

'Ama ya yapmasaydı? O ihtimal aklımdan çıkmıyor. Kadın, gözünü açıp kapatmayı bile ancak bir yılda tekrar yapabildi. Çok üzücü… Allah kimseye yaşatmasın. Suçlular cezasını çeksin!'

Kullanıcılar, Selin Kurul için adalet istedi.

Kullanıcılar, Selin Kurul için adalet istedi.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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