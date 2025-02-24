İhmal Yine Can Yaktı: Operasyon Esnasında Şok Geçirip Felç Kalan Kadının İç Burkan Hikayesi
İhmal Yine Can Yaktı: Operasyon Esnasında Şok Geçirip Felç Kalan Kadının İç Burkan Hikayesi
Son zamanlarda doktor ve hastane ihmalleri nedeniyle hayatını kaybeden ya da ağır zarar gören insanların haberleri sıkça karşımıza çıkıyor. Selin Kurul’un yaşadıkları da bu vakalardan biri. 2023 yılında basit bir operasyon için ameliyata giren Kurul'un hayatı, 15 dakikalık bir işlem sonrası tamamen değişti. Anestezi doktoru yerine teknikerin bulunduğu ameliyat sırasında anafilaktik şok geçiren Kurul'un beyninde kalıcı hasar oluştu. O günden bu yana ne Kurul'un ne de ailesinin hayatı eskisi gibi olmadı. Şimdi ailesi, adaletin yerini bulması için mücadele ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda doktor ihmali sebebiyle oluşan komplikasyonlar nedeniyle içimiz burkuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında Selin Kurul'un hikayesi de bunun emsali niteliğinde. 2023'ün Aralık ayında girdiği bir ameliyat sonucunda anafilaktik şok geçiriyor ve beyninde kalıcı hasarlar oluşuyor.
@jjuwark isimli kullanıcının aktardığına göre tüm süreçte hastane bu aileyi mağdur ediyor.
Mağdur hastanın eşi ise hukuki mücadeleye başlıyor, bu süreçte ise hiç duruşması görülmemiş.
İşte, Sabri Kurul'un adalet istediği, o ihmali detaylıca anlattığı video:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bir kadının hayatını mahvettiler, bir aileyi perişan ettiler. Sabri Bey, eşine bebek gibi bakıp her gün elinden geleni yapıyor…"
Kullanıcılar, Selin Kurul için adalet istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın