İhmal Yine Can Yaktı: Operasyon Esnasında Şok Geçirip Felç Kalan Kadının İç Burkan Hikayesi

Son zamanlarda doktor ve hastane ihmalleri nedeniyle hayatını kaybeden ya da ağır zarar gören insanların haberleri sıkça karşımıza çıkıyor. Selin Kurul’un yaşadıkları da bu vakalardan biri. 2023 yılında basit bir operasyon için ameliyata giren Kurul'un hayatı, 15 dakikalık bir işlem sonrası tamamen değişti. Anestezi doktoru yerine teknikerin bulunduğu ameliyat sırasında anafilaktik şok geçiren Kurul'un beyninde kalıcı hasar oluştu. O günden bu yana ne Kurul'un ne de ailesinin hayatı eskisi gibi olmadı. Şimdi ailesi, adaletin yerini bulması için mücadele ediyor.