Lisede Boyundan Dolayı Zorbalandığı İçin Boy Uzatma Ameliyatına Girerek 20 Cm Uzayan Adam

Günümüzde kısa boy, hem toplumda hem de ilişkilerde bazen büyük bir tabu haline gelebiliyor. 23 yaşındaki Leon da bu yüzden ameliyat olma kararı aldığını anlatıyor. Lisede 172 cm boyunda olduğu için zorbalığa uğradığını belirten Leon, sonrasında bacak uzatma ameliyatı ile önce 182 cm, ardından da 192 cm boya ulaştı. Şu anda son derece özgüvenli olduğunu söyleyen Leon, o süreci ve yaşadığı dönüşümü tüm detaylarıyla paylaştı.