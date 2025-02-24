Lisede Boyundan Dolayı Zorbalandığı İçin Boy Uzatma Ameliyatına Girerek 20 Cm Uzayan Adam
Lisede Boyundan Dolayı Zorbalandığı İçin Boy Uzatma Ameliyatına Girerek 20 Cm Uzayan Adam
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/335...
Günümüzde kısa boy, hem toplumda hem de ilişkilerde bazen büyük bir tabu haline gelebiliyor. 23 yaşındaki Leon da bu yüzden ameliyat olma kararı aldığını anlatıyor. Lisede 172 cm boyunda olduğu için zorbalığa uğradığını belirten Leon, sonrasında bacak uzatma ameliyatı ile önce 182 cm, ardından da 192 cm boya ulaştı. Şu anda son derece özgüvenli olduğunu söyleyen Leon, o süreci ve yaşadığı dönüşümü tüm detaylarıyla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde "boy" ve "kilo" bazılarımız için önemli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leon isimli 23 yaşındaki bir adam da boyunun kısalığını kafasına taktı, kolları sıvadı.
"Her zaman daha uzun olmayı hayal etmiştim. Yolculuğum 2023 yılında, femurumda ilk bacak uzatma ameliyatımı geçirdiğimde başladı. LON yöntemiyle dış fiksatör kullanarak boyumu 171,5 cm'den 182 cm'ye çıkardım."
Peki nasıl uygulanıyor? Bacak kemiklerine bir delik açılıyor, ardından kemikler ikiye ayrılıyor. Metal bir çubuk cerrahi olarak yerleştirilip bir dizi vida ile sabitleniyor.
Hasta, hareket kabiliyetini yeniden kazanmak için birkaç ay süren günlük bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi Leon, yeni görünümünden çok memnun olduğunu ve artık çok daha öz güvenli hissettiğini söylüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın