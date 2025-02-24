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Lisede Boyundan Dolayı Zorbalandığı İçin Boy Uzatma Ameliyatına Girerek 20 Cm Uzayan Adam

Lisede Boyundan Dolayı Zorbalandığı İçin Boy Uzatma Ameliyatına Girerek 20 Cm Uzayan Adam

Ameliyat
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.02.2025 - 13:00

Günümüzde kısa boy, hem toplumda hem de ilişkilerde bazen büyük bir tabu haline gelebiliyor. 23 yaşındaki Leon da bu yüzden ameliyat olma kararı aldığını anlatıyor. Lisede 172 cm boyunda olduğu için zorbalığa uğradığını belirten Leon, sonrasında bacak uzatma ameliyatı ile önce 182 cm, ardından da 192 cm boya ulaştı. Şu anda son derece özgüvenli olduğunu söyleyen Leon, o süreci ve yaşadığı dönüşümü tüm detaylarıyla paylaştı.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/335...
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Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde "boy" ve "kilo" bazılarımız için önemli.

Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde "boy" ve "kilo" bazılarımız için önemli.

Hatta bu durum 'takıntı' haline gelebiliyor.

Leon isimli 23 yaşındaki bir adam da boyunun kısalığını kafasına taktı, kolları sıvadı.

Leon isimli 23 yaşındaki bir adam da boyunun kısalığını kafasına taktı, kolları sıvadı.

Ameliyata girerek 172 olan boyunu 192'ye çıkaran Leon, lise zamanları boyu yüzünden zorbalandığını da ekliyor.

"Her zaman daha uzun olmayı hayal etmiştim. Yolculuğum 2023 yılında, femurumda ilk bacak uzatma ameliyatımı geçirdiğimde başladı. LON yöntemiyle dış fiksatör kullanarak boyumu 171,5 cm'den 182 cm'ye çıkardım."

"Her zaman daha uzun olmayı hayal etmiştim. Yolculuğum 2023 yılında, femurumda ilk bacak uzatma ameliyatımı geçirdiğimde başladı. LON yöntemiyle dış fiksatör kullanarak boyumu 171,5 cm'den 182 cm'ye çıkardım."

LON yöntemi, diğer bacak uzatma ameliyatlarına göre daha az 'zorlayıcı' olduğu söyleniyor ancak yine de acılı bir süreç olup sonuçların elde edilmesi aylar alabiliyor.

Peki nasıl uygulanıyor? Bacak kemiklerine bir delik açılıyor, ardından kemikler ikiye ayrılıyor. Metal bir çubuk cerrahi olarak yerleştirilip bir dizi vida ile sabitleniyor.

Peki nasıl uygulanıyor? Bacak kemiklerine bir delik açılıyor, ardından kemikler ikiye ayrılıyor. Metal bir çubuk cerrahi olarak yerleştirilip bir dizi vida ile sabitleniyor.

Çubuk, her gün 1 mm'ye kadar yavaşça uzatılıyor ve hasta istenilen boya ulaşana kadar bu işlem devam ediyor. Kemikler tekrar birleşene kadar uzama sağlanıyor.

Hasta, hareket kabiliyetini yeniden kazanmak için birkaç ay süren günlük bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyar.

Hasta, hareket kabiliyetini yeniden kazanmak için birkaç ay süren günlük bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyar.

Bu süreçte sinir yaralanmaları, kan pıhtıları ve kemiklerin birleşmemesi gibi dikkat edilmesi gereken birçok komplikasyon görülebilir.

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Şimdi Leon, yeni görünümünden çok memnun olduğunu ve artık çok daha öz güvenli hissettiğini söylüyor.

Şimdi Leon, yeni görünümünden çok memnun olduğunu ve artık çok daha öz güvenli hissettiğini söylüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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