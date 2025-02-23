İlişkilerde Neden Ne Yaparsak Yapalım Dikiş Tutturamıyoruz? Sürekli Aynı Döngüye Girmemizin Perde Arkası!

Ne yaparsak yapalım ilişkilerimiz bir noktada tıkanıyor, sürekli aynı döngüye giriyoruz ve sonunda ya biz kaçıyoruz ya da karşımızdaki… Peki neden? Sorun hep karşı tarafta mı, yoksa farkında olmadan biz mi ilişkilerimizi sabote ediyoruz? Bazen güven problemleri, bazen geçmiş travmalar, bazen de farkında olmadan benimsediğimiz düşünce kalıpları nedeniyle ilişkilerde istikrar sağlamakta zorlanabiliyoruz.

Çoğu kişi, ilişkilerinin neden yürümediğini dış etkenlere bağlasa da işin içinde derin psikolojik dinamikler var. Çocukluktan itibaren şekillenen bağlanma tarzlarımız, özgüven seviyemiz ve ilişkiden beklentilerimiz, romantik hayatımızı düşündüğümüzden daha fazla etkiliyor. Kimi zaman partnerimizden gerçekçi olmayan şeyler bekliyor, kimi zaman da hep aynı hataları tekrarlıyoruz. Sonunda da 'Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum?' diye hayıflanıyoruz.

Eğer siz de 'Bu sefer olacak' diye başladığınız ilişkilerin neden kısa sürdüğünü, neden hep aynı sorunlarla karşılaştığınızı merak ediyorsanız, gelin bu döngünün perde arkasına birlikte bakalım!

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