İlişkilerde Neden Ne Yaparsak Yapalım Dikiş Tutturamıyoruz? Sürekli Aynı Döngüye Girmemizin Perde Arkası!
Ne yaparsak yapalım ilişkilerimiz bir noktada tıkanıyor, sürekli aynı döngüye giriyoruz ve sonunda ya biz kaçıyoruz ya da karşımızdaki… Peki neden? Sorun hep karşı tarafta mı, yoksa farkında olmadan biz mi ilişkilerimizi sabote ediyoruz? Bazen güven problemleri, bazen geçmiş travmalar, bazen de farkında olmadan benimsediğimiz düşünce kalıpları nedeniyle ilişkilerde istikrar sağlamakta zorlanabiliyoruz.
Çoğu kişi, ilişkilerinin neden yürümediğini dış etkenlere bağlasa da işin içinde derin psikolojik dinamikler var. Çocukluktan itibaren şekillenen bağlanma tarzlarımız, özgüven seviyemiz ve ilişkiden beklentilerimiz, romantik hayatımızı düşündüğümüzden daha fazla etkiliyor. Kimi zaman partnerimizden gerçekçi olmayan şeyler bekliyor, kimi zaman da hep aynı hataları tekrarlıyoruz. Sonunda da 'Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum?' diye hayıflanıyoruz.
Eğer siz de 'Bu sefer olacak' diye başladığınız ilişkilerin neden kısa sürdüğünü, neden hep aynı sorunlarla karşılaştığınızı merak ediyorsanız, gelin bu döngünün perde arkasına birlikte bakalım!
Hepimizin en az bir kere toksik ilişki deneyimi olmuştur.
Fakat bazılarımız var, ne yaparsa yapsın ilişkilerde dikiş tutturamıyor, her zaman mutsuz oluyor.
Peki nedir bunun sebebi? Aslında birçok sebebi var bunun. Psikoloji de bu konuya değinmiş, ilişki uzmanları da...
Tabii herkes uyumlu olacak diye bir durum yok, yanlış kişiyi seçmiş olabiliriz, bağlanmaktan kaçıyor olabiliriz.
Asıl konu ise "bağlanma problemleri". İsterseniz bu konuyu ince eleyip sık dokuyalım...
Bir ilişkiye başlayamama sebebiniz "kaygılı bağlanma" mı?
Bir de bunun "kaçıngan" versiyonu var. Kaçıngan bağlanma stiline sahip bireyler, duygusal yakınlıktan kaçınma eğiliminde oluyorlar.
Direkt olarak bağlanmaktan da korkuyor olabilirsiniz. Aslında bu durum; duygusal, fizyolojik ve psikolojik her türlü bağlanmaya karşı aşırı ve irrasyonel bir korku ve kaygı duyma durumu.
Şimdi isterseniz psikolojiyi bir kenara bırakalım... Bazı insanların hamurunda olan öyle özellikler var ki ne yaparlarsa yapsınlar geçmişten kopamıyor ve yeni bir ilişkiye başlayamıyor.
Travmalar, travmalar, travmalar... Bazılarımızın hayatına deccalden hallice insanlar çıkar ki birçoğumuz aşka küser.
Ha bi'de şey var: "Özgürlüğüme ve keyfime düşkün biriyim ben."
Bir de bağlanma probleminden ziyade "bağlanma problemi yaratabilme senaryosu" var. Yani kişi, "Beni kimse sevmez, ben çok geçimsiz biriyim" diyerek kendisini şartlandırabiliyor.
Peki ilişki uzmanları ne diyor? Aslında farklı bakış açıları var.
Psikolog Kemal Sayar, bağlanma biçimlerinin sevgiyi yaşayış biçimimizi doğrudan etkilediğini vurguluyor.
Monoton ilişki dinamiğini de unutmayalım. Psikolog Bahar Kaya, uzun süreli ilişkilerde zamanla monotonluk hissinin ortaya çıkabileceğini ve bunun ilişkinin sıkıcı hale gelmesine neden olabileceğini ifade ediyor.
Peki nasıl bozacağız bu kehaneti?
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