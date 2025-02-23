Oğlunu Hedef Aldılar: Ünlü Astrolog Aygül Aydın'ın "Brawl Stars" Çetesiyle Başı Derde Girdi!
Oğlunu Hedef Aldılar: Ünlü Astrolog Aygül Aydın'ın "Brawl Stars" Çetesiyle Başı Derde Girdi!
Astrolojik tahminleriyle tanınan ve Hürriyet'te köşe yazıları kaleme alan ünlü astrolog Aygül Aydın, geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) yaşadığı bir olayı paylaştı. Oğlu, popüler oyun 'Brawl Stars' oynarken bir çeteyle karşılaştı ve tehdit edildi. Üstelik kısa süre sonra tanımadığı bir numaradan WhatsApp mesajları almaya başladı. Durumu fark eden Aydın, süreci detaylarıyla anlatırken yetkililerden de yardım istedi.
İşte detaylar...
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Hürriyet köşe yazarı ve astrolog Aygül Aydın, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
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Fakat Aydın, geçtiğimiz gün öyle bir olay yaşadı ki, tam anlamıyla dolandırılmanın eşiğinden döndü.
Oğlunun "Brawl Stars" isimli oyunu oynadığı esnada bir çeteyi fark ettiğini anlattı.
"Oğlum oyun içinde tehdit edildi. Takip ettiğim için fark ettim ki, bu kişiler onu para vermesi için baskı altına almış. Ben devreye girip yazıştığımda, vermeyeceğimizi söyledim ve “Annem izin vermiyor” diyerek durumu anlatmaya çalıştım. Ancak aldığım yanıt dehşet vericiydi..."
Aydın, sonrasında WhatsApp uygulaması üzerinden bir mesaj aldığını dile getirdi. Mesajda ise “Oğlunuza terbiye verin, beni dolandırdı.” ifadelerinin kullanıldığını öne sürdü.
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"Yetkililerden ve Emniyet birimlerinden rica ediyorum: Bu konuyla ilgili acilen bir inceleme başlatılsın. Çocukları tehdit eden bu kişiler tespit edilip gerekli işlemler yapılsın. Oyunun yapımcıları da bu tür olaylara karşı daha sıkı önlemler almalıdır."
Aygül Aydın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu durumun en kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Ünlü astrolog yani nitelikli dolandirici 😀 kendiside dolandirici oldugundan haliyle bir tecrube sahibi.
Haha, nefis tespit ya, nefis! 😄
kişileri bulmak için değil, oyunu kapatmak için harekete geçerler.
Tebrikler Türkiye similasyonundan maximum levele ulaştınız 😀