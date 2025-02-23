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Oğlunu Hedef Aldılar: Ünlü Astrolog Aygül Aydın'ın "Brawl Stars" Çetesiyle Başı Derde Girdi!

Oğlunu Hedef Aldılar: Ünlü Astrolog Aygül Aydın'ın "Brawl Stars" Çetesiyle Başı Derde Girdi!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.02.2025 - 17:36

Astrolojik tahminleriyle tanınan ve Hürriyet'te köşe yazıları kaleme alan ünlü astrolog Aygül Aydın, geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) yaşadığı bir olayı paylaştı. Oğlu, popüler oyun 'Brawl Stars' oynarken bir çeteyle karşılaştı ve tehdit edildi. Üstelik kısa süre sonra tanımadığı bir numaradan WhatsApp mesajları almaya başladı. Durumu fark eden Aydın, süreci detaylarıyla anlatırken yetkililerden de yardım istedi.

İşte detaylar...

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Hürriyet köşe yazarı ve astrolog Aygül Aydın, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Hürriyet köşe yazarı ve astrolog Aygül Aydın, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Genelde burçlarla alakalı paylaşımlar yapan Aygül, birçoğumuzun tanıdığı bir isim.

Fakat Aydın, geçtiğimiz gün öyle bir olay yaşadı ki, tam anlamıyla dolandırılmanın eşiğinden döndü.

Fakat Aydın, geçtiğimiz gün öyle bir olay yaşadı ki, tam anlamıyla dolandırılmanın eşiğinden döndü.

Oğlunun "Brawl Stars" isimli oyunu oynadığı esnada bir çeteyi fark ettiğini anlattı.

Oğlunun "Brawl Stars" isimli oyunu oynadığı esnada bir çeteyi fark ettiğini anlattı.

'Ben bir ebeveyn olarak çok endişeliyim ve yetkililerin bu konuya acilen el atmasını istiyorum' diyerek sözlerine başlayan Aygül, oğlunun tehdit edildiğini gördüğünü söyledi.

"Oğlum oyun içinde tehdit edildi. Takip ettiğim için fark ettim ki, bu kişiler onu para vermesi için baskı altına almış. Ben devreye girip yazıştığımda, vermeyeceğimizi söyledim ve “Annem izin vermiyor” diyerek durumu anlatmaya çalıştım. Ancak aldığım yanıt dehşet vericiydi..."

"Oğlum oyun içinde tehdit edildi. Takip ettiğim için fark ettim ki, bu kişiler onu para vermesi için baskı altına almış. Ben devreye girip yazıştığımda, vermeyeceğimizi söyledim ve “Annem izin vermiyor” diyerek durumu anlatmaya çalıştım. Ancak aldığım yanıt dehşet vericiydi..."

''Anneni, babanı bulacağım. Evinizi biliyorum, geleceğim.''

Aydın, sonrasında WhatsApp uygulaması üzerinden bir mesaj aldığını dile getirdi. Mesajda ise “Oğlunuza terbiye verin, beni dolandırdı.” ifadelerinin kullanıldığını öne sürdü.

Aydın, sonrasında WhatsApp uygulaması üzerinden bir mesaj aldığını dile getirdi. Mesajda ise “Oğlunuza terbiye verin, beni dolandırdı.” ifadelerinin kullanıldığını öne sürdü.

Bu olayın ardından büyük bir korku ve endişe içindeyim. Numaramı nasıl bulabilir? Çocuklarımızın dijital ortamda güvende olması gerekirken, bu tür tehditlerle karşılaşması kabul edilemez.

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"Yetkililerden ve Emniyet birimlerinden rica ediyorum: Bu konuyla ilgili acilen bir inceleme başlatılsın. Çocukları tehdit eden bu kişiler tespit edilip gerekli işlemler yapılsın. Oyunun yapımcıları da bu tür olaylara karşı daha sıkı önlemler almalıdır."

"Yetkililerden ve Emniyet birimlerinden rica ediyorum: Bu konuyla ilgili acilen bir inceleme başlatılsın. Çocukları tehdit eden bu kişiler tespit edilip gerekli işlemler yapılsın. Oyunun yapımcıları da bu tür olaylara karşı daha sıkı önlemler almalıdır."

'Lütfen bu durumu ciddiye alın. Çocuklarımızın güvende olması hepimizin sorumluluğudur. Aileler çocuğunuzu kontrol edin!!!! Sakın yalnız telefonla bırakmayın!' dedi.

Aygül Aydın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu durumun en kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.

Aygül Aydın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu durumun en kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Kuzey

Ünlü astrolog yani nitelikli dolandirici 😀 kendiside dolandirici oldugundan haliyle bir tecrube sahibi.

MHOrhanRE

Haha, nefis tespit ya, nefis! 😄

zyd

kişileri bulmak için değil, oyunu kapatmak için harekete geçerler.

Kuzey

Tebrikler Türkiye similasyonundan maximum levele ulaştınız 😀