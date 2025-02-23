Oğlunu Hedef Aldılar: Ünlü Astrolog Aygül Aydın'ın "Brawl Stars" Çetesiyle Başı Derde Girdi!

Astrolojik tahminleriyle tanınan ve Hürriyet'te köşe yazıları kaleme alan ünlü astrolog Aygül Aydın, geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) yaşadığı bir olayı paylaştı. Oğlu, popüler oyun 'Brawl Stars' oynarken bir çeteyle karşılaştı ve tehdit edildi. Üstelik kısa süre sonra tanımadığı bir numaradan WhatsApp mesajları almaya başladı. Durumu fark eden Aydın, süreci detaylarıyla anlatırken yetkililerden de yardım istedi.

İşte detaylar...