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Aşksal Durumlarını Sadece Görsellerle Anlatarak İçimizi Kanatan Kullanıcılar

Aşksal Durumlarını Sadece Görsellerle Anlatarak İçimizi Kanatan Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 21:53

Bazılarımız aşkta o kadar da şanslı olamayabiliyor. Geçtiğimiz günlerde aşksal durumlarını görsellerle anlatan kullanıcılar da bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. 'Aşksal olarak nasılsınız?' sorusuna görsellerle cevap veren kullanıcılar hem  güldürdü hem de içimizi kanattı.😂

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Bir kullanıcı, "Aşksal olarak nasılsınız?" diye sorarak kullanıcıların güncel aşk durumlarını sordu.

Bir kullanıcı, "Aşksal olarak nasılsınız?" diye sorarak kullanıcıların güncel aşk durumlarını sordu.
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Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...👇

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...👇
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Siz aşksal olarak nasılsınız?

Siz aşksal olarak nasılsınız?
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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