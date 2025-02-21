Son Günlerdeki Dondurucu Soğuğu İliklerinde Hisseden Goygoyculardan Güldüren Paylaşımlar
Son Günlerdeki Dondurucu Soğuğu İliklerinde Hisseden Goygoyculardan Güldüren Paylaşımlar
Siz de fark etmişsinizdir, son bir haftadır tüm Türkiye buz kesti! Hava öyle bir soğudu ki, iliklerimize kadar donduk. Tabii ki bu duruma en hızlı tepkiyi her zamanki gibi goygoycular verdi. Gelin, soğuk havayla alakalı yaptıkları paylaşımlarla güldüren kişilere hep beraber bakalım...
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Son bir haftadır neredeyse tüm Türkiye'de akılalmaz bir soğuk var. Altay kar fırtınası sebebiyle aniden kışı iliklerimizde hissettik.
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Bu soğuğu X kullanıcıları da derinden hissetmiş olacak ki, herkes goygoyunu döndürdü. İşte bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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