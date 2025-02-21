Son Günlerdeki Dondurucu Soğuğu İliklerinde Hisseden Goygoyculardan Güldüren Paylaşımlar

Siz de fark etmişsinizdir, son bir haftadır tüm Türkiye buz kesti! Hava öyle bir soğudu ki, iliklerimize kadar donduk. Tabii ki bu duruma en hızlı tepkiyi her zamanki gibi goygoycular verdi. Gelin, soğuk havayla alakalı yaptıkları paylaşımlarla güldüren kişilere hep beraber bakalım...