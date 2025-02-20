Gördükten Sonra 2000'li Yılların Başlarına Işınlanacağınız Buram Buram Nostalji Kokan Fotoğraflar
Gördükten Sonra 2000'li Yılların Başlarına Işınlanacağınız Buram Buram Nostalji Kokan Fotoğraflar
Kaynak: https://www.boredpanda.com/2000s-nost...
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı eşyalara veda ettik. Gameboy'lardan atarilere, atarilerden süslü kalemlere kadar birçok şey, bizi adeta geçmişe götürüyor. Peki, 2000'li yılları hatırlatan ve o döneme ışınlayan eşyalar nelerdi? Gelin, birlikte göz atalım...
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1. Okul hayatı bizim için bu demekti...
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2. 2000'li yıllara ait herhangi bir rap klibi izlediğinizde otomatik olarak rendenin içine giriyorsunuz.
3. Teknolojinin ilk gelişme aşaması😂
4. Bilgisayarı ayağıyla açıp kapatmayan da bizden değildir!
5. "2000'li yıllarda herhangi bir grubun üyesi aynı böyle gözüküyor"
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6. Buram buram nostalji kokuyor!
7. Bu kaleme sahip olmayanı dövüyorlar mıydı?
8. Paint...
9. Bu fotoğrafa bakınca direkt babanne evine ışınlandık.
10. CD'ye müzik atmak da farklı bir çileydi tabi.
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11. Bu videoyu hatırlayan?
12. 👇
13. Kuzen keyfi...
14. Korkunçtu falan ama bilmeyen yoktur!
15. Direkt kulağımıza geldi...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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