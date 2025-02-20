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Estetik Bağımlılıkları Nedeniyle Kendilerini Tepeden Tırnağa Değiştiren Çiftin Akıllara Zarar İlişkisi

Estetik Bağımlılıkları Nedeniyle Kendilerini Tepeden Tırnağa Değiştiren Çiftin Akıllara Zarar İlişkisi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 14:18

Her ne kadar son zamanlarda farklı ilişki dinamikleriyle karşılaşsak da Rachel ve Benjor çiftinin hikayesi, bildiklerimizi sorgulatacak türden! 'Love Don't Judge' programında ilişkilerini anlatan çift, 'uyumlarını' oldukça ilginç bir şekilde keşfetmiş. Estetik yaptırma bağımlısı olan ikili, bu süreçte tepeden tırnağa kendilerini değiştirdiklerini söylüyor. Birbirlerinin kusurlarını bulup bıçak altına yatmaktan çekinmeyen çift, insanların ne düşündüğünü ise hiç ama hiç umursamadıklarını vurguluyor.

Kaynak: The Mirror

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Uzun ilişkilerde farklı dinamiklerle karşılaşmak mümkün.

Uzun ilişkilerde farklı dinamiklerle karşılaşmak mümkün.

Sizler de takdir edersiniz ki çiftlerin arasındaki kimya ve uyum son derece önemli.

Fakat bugün sizleri farklı bir çift ile tanıştıracağız: Rachel ve Benjor!

Fakat bugün sizleri farklı bir çift ile tanıştıracağız: Rachel ve Benjor!
www.mirror.co.uk

Çift, o kadar uyumlu ki aynı anda aynı estetik operasyonlar geçirip birlikteliklerine devam ediyorlar.

Bu süreçte çift, estetik operasyonlara totalde 30 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 374 bin TL) harcamışlar.

Bu süreçte çift, estetik operasyonlara totalde 30 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 374 bin TL) harcamışlar.
www.mirror.co.uk

'Love Don't Judge' programında anlattıkları ilişkileri aslında 'estetik operasyonu bağımlılığı' temasını işliyor. Fakat çift bu durumdan son derece memnun!

Önce burun, sonra çene... Çift birbirlerinin vücudunda bazı "kusurlar" bularak estetik operasyon yaptırmaya devam ediyorlar.

Önce burun, sonra çene... Çift birbirlerinin vücudunda bazı "kusurlar" bularak estetik operasyon yaptırmaya devam ediyorlar.
www.mirror.co.uk

'Alt göz altlarıma dolgu yaptırdım, gülme çizgilerime dolgu yaptırdım, burnumda dolgu var, dudak dolgumu erittirdim ama tekrar yaptıracağım, bir de dişlerimi yaptırdım,' diye açıkladı.

Benjor ise, "İki kez burun ameliyatı oldum, çene implantlarım var, çene ucu implantım var, dişlerimi yaptırdım ve dudak dolgusu yaptırdım," dedi.

Benjor ise, "İki kez burun ameliyatı oldum, çene implantlarım var, çene ucu implantım var, dişlerimi yaptırdım ve dudak dolgusu yaptırdım," dedi.
www.mirror.co.uk

'ABD'deki cerrahlar insanların daha doğal görünmesini istiyor, ama eğer doğal görünmek isteseydim hiçbir şey yaptırmazdım.'

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Görünümlerinin değişmiş olması nedeniyle çift, internette yabancılar tarafından sık sık "terapiye gitmeleri" gerektiği yönünde yorumlar aldıklarını açıkladı.

Görünümlerinin değişmiş olması nedeniyle çift, internette yabancılar tarafından sık sık "terapiye gitmeleri" gerektiği yönünde yorumlar aldıklarını açıkladı.

Rachel, insanların ona 'önceden daha güzel olduğunu' söylemesinden nefret ettiğini ve artık bununla ilgili yapabileceği bir şey olmadığını söylüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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