Estetik Bağımlılıkları Nedeniyle Kendilerini Tepeden Tırnağa Değiştiren Çiftin Akıllara Zarar İlişkisi

Her ne kadar son zamanlarda farklı ilişki dinamikleriyle karşılaşsak da Rachel ve Benjor çiftinin hikayesi, bildiklerimizi sorgulatacak türden! 'Love Don't Judge' programında ilişkilerini anlatan çift, 'uyumlarını' oldukça ilginç bir şekilde keşfetmiş. Estetik yaptırma bağımlısı olan ikili, bu süreçte tepeden tırnağa kendilerini değiştirdiklerini söylüyor. Birbirlerinin kusurlarını bulup bıçak altına yatmaktan çekinmeyen çift, insanların ne düşündüğünü ise hiç ama hiç umursamadıklarını vurguluyor.

Kaynak: The Mirror