Estetik Bağımlılıkları Nedeniyle Kendilerini Tepeden Tırnağa Değiştiren Çiftin Akıllara Zarar İlişkisi
Estetik Bağımlılıkları Nedeniyle Kendilerini Tepeden Tırnağa Değiştiren Çiftin Akıllara Zarar İlişkisi
Her ne kadar son zamanlarda farklı ilişki dinamikleriyle karşılaşsak da Rachel ve Benjor çiftinin hikayesi, bildiklerimizi sorgulatacak türden! 'Love Don't Judge' programında ilişkilerini anlatan çift, 'uyumlarını' oldukça ilginç bir şekilde keşfetmiş. Estetik yaptırma bağımlısı olan ikili, bu süreçte tepeden tırnağa kendilerini değiştirdiklerini söylüyor. Birbirlerinin kusurlarını bulup bıçak altına yatmaktan çekinmeyen çift, insanların ne düşündüğünü ise hiç ama hiç umursamadıklarını vurguluyor.
Kaynak: The Mirror
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Uzun ilişkilerde farklı dinamiklerle karşılaşmak mümkün.
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Fakat bugün sizleri farklı bir çift ile tanıştıracağız: Rachel ve Benjor!
Bu süreçte çift, estetik operasyonlara totalde 30 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 374 bin TL) harcamışlar.
Önce burun, sonra çene... Çift birbirlerinin vücudunda bazı "kusurlar" bularak estetik operasyon yaptırmaya devam ediyorlar.
Benjor ise, "İki kez burun ameliyatı oldum, çene implantlarım var, çene ucu implantım var, dişlerimi yaptırdım ve dudak dolgusu yaptırdım," dedi.
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Görünümlerinin değişmiş olması nedeniyle çift, internette yabancılar tarafından sık sık "terapiye gitmeleri" gerektiği yönünde yorumlar aldıklarını açıkladı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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