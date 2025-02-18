Araştırmalar Ortaya Koydu: 7 Saatten Az Uyursanız Böyle Görünebilirsiniz!

Sağlıklı bir yaşamın en önemli parçalarından biri düzenli uyku. Ancak yeterince uyumadığımızda vücudumuzun verdiği sinyalleri hemen fark edebiliyoruz. Peki, uzun süreli uyku yoksunluğu fiziksel görünümümüzü nasıl etkiliyor? Uyku teknolojisi firması Simba, bu sorunun yanıtını bulmak için yapay zekadan yardım aldı ve az uyuyanların nasıl görünebileceğini ortaya koydu.

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