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Araştırmalar Ortaya Koydu: 7 Saatten Az Uyursanız Böyle Görünebilirsiniz!

Araştırmalar Ortaya Koydu: 7 Saatten Az Uyursanız Böyle Görünebilirsiniz!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 20:34

Sağlıklı bir yaşamın en önemli parçalarından biri düzenli uyku. Ancak yeterince uyumadığımızda vücudumuzun verdiği sinyalleri hemen fark edebiliyoruz. Peki, uzun süreli uyku yoksunluğu fiziksel görünümümüzü nasıl etkiliyor? Uyku teknolojisi firması Simba, bu sorunun yanıtını bulmak için yapay zekadan yardım aldı ve az uyuyanların nasıl görünebileceğini ortaya koydu.

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Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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Sağlığımız için düzenli uyku çok önemli. Uykumuz düzensiz olduğunda da vücudumuzda bazı değişiklikler gözlemleyebiliyoruz.

Uyku teknoloji firması Simba, uyku yoksunluğunun fiziksel etkilerini ortaya çıkarmak için yapay zeka ile çalıştı.

Uyku teknoloji firması Simba, uyku yoksunluğunun fiziksel etkilerini ortaya çıkarmak için yapay zeka ile çalıştı.

"Uyku düzeni bozulduğunda kan akışı yavaşlar, cildin soluk ve cansız görünmesine sebep olur" diyor.

"Uyku düzeni bozulduğunda kan akışı yavaşlar, cildin soluk ve cansız görünmesine sebep olur" diyor.

Kortizol, yani stres hormonunun da artırdığını dile getiren firma, egzama ve sedef hastalığına bile yol açabileceğini de söylüyor.

Kadın vücudu, 7 saatten az uyuma durumunda bu şekilde gözüküyor.

Kadın vücudu, 7 saatten az uyuma durumunda bu şekilde gözüküyor.

Görüntüler, vücudun uyku yoksunluğu belirtileri gösteren ilk kısımlarından biri olduğunu gösteriyor.

Görüntüler, vücudun uyku yoksunluğu belirtileri gösteren ilk kısımlarından biri olduğunu gösteriyor.

Her gece yeterince uyumadıklarını söyleyenlerin yüzde 15'i kırılgan tırnaklara sahip olurken, yüzde 24'ü hassas bir cilde sahip olduklarını dile getiriyor.

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Anket, yeterince uyumayanların yüzde 26'sının fazla kilolu olduğunu, yüzde 32'sinin ise şişkinlik yaşadığını ortaya koydu.

Anket, yeterince uyumayanların yüzde 26'sının fazla kilolu olduğunu, yüzde 32'sinin ise şişkinlik yaşadığını ortaya koydu.

“Kadınların hormonal değişiklikler nedeniyle kalçalarda ve uyluklarda artan yağ görme olasılığı daha yüksektir, erkekler ise testosteron seviyelerinin azalması nedeniyle daha fazla karın yağı fark edebilir” diye ekledi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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