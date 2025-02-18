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Sevgilisi Terk Ettikten Sonra Büyük Bir Evrim Geçirip İntikamını Alan Kadın

Sevgilisi Terk Ettikten Sonra Büyük Bir Evrim Geçirip İntikamını Alan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 17:29

İnternet fenomeni Chloe, geçtiğimiz günlerde paylaştığı TikTok videosuyla viral oldu. Erkek arkadaşının kendisini terk etmesinin ardından büyük bir değişim sürecine giren Chloe, kilo verip yaşam tarzını baştan aşağı yeniledi. Son hali ise herkesi şaşkına çevirdi!  

İşte detaylar...

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İlişkilerde bazı pürüzler olabiliyor. Karşı tarafın bizi yormadığı ve adeta "evimiz" gibi hissettirdiği ilişkiler her zaman ilk tercihimiz!

Chloe isimli internet fenomeni, bu durumun farkına biraz geç varmış. "Kendisine zaman ayırmak için" Chloe'yi terk eden adam, onun da bazı farkındalıklar kazanmasına neden olmuş.

Chloe isimli internet fenomeni, bu durumun farkına biraz geç varmış. "Kendisine zaman ayırmak için" Chloe'yi terk eden adam, onun da bazı farkındalıklar kazanmasına neden olmuş.

Bu nedenle hırslanıp kilo veren Chloe, "Hoşça kal oğlum" notuyla son halini paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bu nedenle hırslanıp kilo veren Chloe, "Hoşça kal oğlum" notuyla son halini paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kilo verdikten sonra yüzünün de son derece değiştiğini vurgulayan Chloe, protein ağırlıklı beslendiğini ve bol bol spor yaptığını da ekliyor.

Kilo verdikten sonra yüzünün de son derece değiştiğini vurgulayan Chloe, protein ağırlıklı beslendiğini ve bol bol spor yaptığını da ekliyor.

Kendisi kaç kilo verdiğini takipçileriyle paylaşmadı. Fakat önceki haline bakarsak kendisinde büyük bir değişim görebilmek mümkün!

Kendisi kaç kilo verdiğini takipçileriyle paylaşmadı. Fakat önceki haline bakarsak kendisinde büyük bir değişim görebilmek mümkün!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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