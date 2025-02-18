Günümüzde Hala İnandığımız ve Yanlış Bildiğimiz Hayvanlar Alemi Gerçekleri
Günümüzde Hala İnandığımız ve Yanlış Bildiğimiz Hayvanlar Alemi Gerçekleri
Hayvanlar dünyası, şaşırtıcı ve ilginç bilgilerle dolu olsa da, çoğumuzun doğru bildiği bazı yanlışlar var. Kediler gerçekten salatalıktan korkuyor mu? Veya köpekler mutlu olduğu için mi kuyruk sallıyor? Gelin, günümüzde hala inandığımız bu yanlış bilinen gerçeklere birlikte göz atalım...
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Kediler salatalıktan gerçekten korkuyor mu?
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Köpeklerin kuyruğunu sallaması her zaman mutlu oldukları anlamına gelmiyor!
Tavşanlar bol miktarda havuç yemeli mi?
Kedilerin dişleri sık sık fırçalanmalı mı?
Kediler ve köpekler arkadaş olamaz yanılgısını da unutmamak gerek!
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Kediler sadece mutlu olduklarında mırlamaz...
Sıçanlar aslında pis hayvanlar değiller.
Bir kedinin kısırlaştırılmadan önce doğum yapması gerekiyor mu?
Kedilerin hepsi yalnızlıktan hoşlanmaz.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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