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Günümüzde Hala İnandığımız ve Yanlış Bildiğimiz Hayvanlar Alemi Gerçekleri

Günümüzde Hala İnandığımız ve Yanlış Bildiğimiz Hayvanlar Alemi Gerçekleri

Hayvanlar Alemi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 17:56

Hayvanlar dünyası, şaşırtıcı ve ilginç bilgilerle dolu olsa da, çoğumuzun doğru bildiği bazı yanlışlar var. Kediler gerçekten salatalıktan korkuyor mu? Veya köpekler mutlu olduğu için mi kuyruk sallıyor? Gelin, günümüzde hala inandığımız bu yanlış bilinen gerçeklere birlikte göz atalım...

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Kediler salatalıktan gerçekten korkuyor mu?

Kediler salatalıktan gerçekten korkuyor mu?

Sosyal medyada kedilerin salatalıklardan korktuğunu gösteren videolar yayılınca, bu sebzeden çekindikleri yönünde bir inanış oluştu. Ancak hayvan davranış uzmanı Jill Goldman'a göre kediler aslında salatalıktan korkmuyor, sadece yerde beklenmedik bir nesne görmeleri doğal bir irkilme tepkisi veriyor.

Köpeklerin kuyruğunu sallaması her zaman mutlu oldukları anlamına gelmiyor!

Köpeklerin kuyruğunu sallaması her zaman mutlu oldukları anlamına gelmiyor!

Çoğumuz köpeklerin mutlu olduğunda kuyruğunu salladığını düşünürüz. Oysa kuyruk sallamak farklı anlamlar taşıyabilir. Köpeğinizin bunu nasıl yaptığını gözlemlemek önemlidir. Gerçek duygularını anlamak için kulaklarına, gözlerine ve vücut duruşuna da dikkat etmelisiniz.

Tavşanlar bol miktarda havuç yemeli mi?

Tavşanlar bol miktarda havuç yemeli mi?

Aslında tavşanlar sürekli havuç yememeli. Havuç sadece ara sıra verilmesi gereken bir besindir. Tavşanların temel beslenmesi bolca kuru ot ve/veya çimen, yapraklı yeşillikler ve az miktarda özel yemden oluşmalıdır.

Kedilerin dişleri sık sık fırçalanmalı mı?

Kedilerin dişleri sık sık fırçalanmalı mı?

Kedinizin dişlerini düzenli fırçalamak sadece nefesini tazelemekle kalmaz, aynı zamanda ağız hastalıkları riskini de azaltır. Dişlerini ve diş etlerini yakından takip etmelisiniz. Veterinerinizden, minik dostunuzun dişlerini nasıl fırçalayacağınızı öğretmesini isteyin.

Kediler ve köpekler arkadaş olamaz yanılgısını da unutmamak gerek!

Kediler ve köpekler arkadaş olamaz yanılgısını da unutmamak gerek!

Köpekler ve kedilerin birbirinden nefret ettiği düşünülse de bu doğru değildir. Genellikle düşman gibi gösterilseler de, doğru şekilde tanıştırıldıklarında gayet iyi anlaşabilirler.

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Kediler sadece mutlu olduklarında mırlamaz...

Kediler sadece mutlu olduklarında mırlamaz...

Mırlama, yavru kedilerin çıkarabildiği ilk seslerden biridir. Hem anne kedi hem de yavruları, emzirme sırasında mırlayabilir. Ancak kediler, aynı zamanda korktuklarında veya acı çektiklerinde de mırlayabilirler.

Sıçanlar aslında pis hayvanlar değiller.

Sıçanlar aslında pis hayvanlar değiller.

Fareler, kanalizasyonlarda yaşayabildikleri ve çöplüklerde yiyecek arayabildikleri için çoğu kişi onları kirli hayvanlar olarak görür. Ancak bu doğru değildir. Fareler kendilerini temizlemeyi çok severler ve bu yüzden en temiz evcil hayvanlardan biridir.

Bir kedinin kısırlaştırılmadan önce doğum yapması gerekiyor mu?

Bir kedinin kısırlaştırılmadan önce doğum yapması gerekiyor mu?

Bu aslında bir yanılgı. Dişi kediler, kısırlaştırılmadan önce yavrulamaktan fayda sağlamazlar. Aksine, doğum sırasında yaşanabilecek komplikasyonlar kedinin sağlığını tehlikeye atabilir. Ayrıca, dişi kedilerin kızgınlık dönemi 7-10 gün sürebilir ve birkaç haftada bir tekrar edebilir.

Kedilerin hepsi yalnızlıktan hoşlanmaz.

Kedilerin hepsi yalnızlıktan hoşlanmaz.

Sokak kedileri genelde yalnız avlanır ama çoğu, yiyecek kaynağına yakın bir kolonide yaşamayı tercih eder. Kedilerle yapılan araştırmalar, bu kolonilerin bir ana dişi kedi, onun dişi ve diğer yavruları tarafından kurulduğunu ortaya koymuş. Erkek kediler 18 aylık olunca da bölgesini terk eder ve kendi başlarına yaşamaya başlarlar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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