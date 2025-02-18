Günümüzde Hala İnandığımız ve Yanlış Bildiğimiz Hayvanlar Alemi Gerçekleri

Sokak kedileri genelde yalnız avlanır ama çoğu, yiyecek kaynağına yakın bir kolonide yaşamayı tercih eder. Kedilerle yapılan araştırmalar, bu kolonilerin bir ana dişi kedi, onun dişi ve diğer yavruları tarafından kurulduğunu ortaya koymuş. Erkek kediler 18 aylık olunca da bölgesini terk eder ve kendi başlarına yaşamaya başlarlar.