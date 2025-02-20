"Toplum mu Yanlış, Kural mı?": Türkçe Gramer Kurallarından Konu Açılınca Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Dil bilgisi kuralları çoğumuzun dikkat ettiği konulardan biri. Tasarımcı Bager Akbay, paylaştığı son videoda bu kurallara ve 'Gramer Naziliği' kavramına değindi. Özellikle '-de' ve '-da' eklerinin yazımı gibi konulara takılanları ele alan Akbay, sözlüklerin aslında iki kişi tarafından yazıldığını ve tek doğrunun da bu şekilde belirlendiğini vurguluyor. Peki, yanlış olan toplum mu, yoksa kural mı?