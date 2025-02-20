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"Toplum mu Yanlış, Kural mı?": Türkçe Gramer Kurallarından Konu Açılınca Sosyal Medya İkiye Bölündü!

"Toplum mu Yanlış, Kural mı?": Türkçe Gramer Kurallarından Konu Açılınca Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 12:47

Dil bilgisi kuralları çoğumuzun dikkat ettiği konulardan biri. Tasarımcı Bager Akbay, paylaştığı son videoda bu kurallara ve 'Gramer Naziliği' kavramına değindi. Özellikle '-de' ve '-da' eklerinin yazımı gibi konulara takılanları ele alan Akbay, sözlüklerin aslında iki kişi tarafından yazıldığını ve tek doğrunun da bu şekilde belirlendiğini vurguluyor. Peki, yanlış olan toplum mu, yoksa kural mı?

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Dil bilgisi kuralları, sizler de takdir edersiniz ki birçoğumuzun dikkat ettiği şeylerden bir tanesi.

Dil bilgisi kuralları, sizler de takdir edersiniz ki birçoğumuzun dikkat ettiği şeylerden bir tanesi.

Dahi anlamındaki '-de' olsun, birleşik kelimelerin yazımı olsun Türkçemizde dil bilgisi açısından birçok kural var.

Tasarımcı Bager Akbay da paylaştığı son videoda bu konuya değindi.

Tasarımcı Bager Akbay da paylaştığı son videoda bu konuya değindi.

''-de' ve '-da' ekinin yazımına sinir olanları görebilir miyim?' diyerek sözlerine başlayan Akbay, Gramer Nazilik diye bir kavrama açıklık getirdi.

Grammar Nazisi, sürekli olarak insanların gramer hatasını düzelten kişileri "aşağılamak" için kullanılan bir tabir gibi düşünülebilir.

Grammar Nazisi, sürekli olarak insanların gramer hatasını düzelten kişileri "aşağılamak" için kullanılan bir tabir gibi düşünülebilir.

Videosunda aslında sözlüklerin iki kişi tarafından yazıldığını vurgulayan Akbay, tek doğrunun da iki kişi tarafından belirlendiğini vurguluyor.

Videosunda aslında sözlüklerin iki kişi tarafından yazıldığını vurgulayan Akbay, tek doğrunun da iki kişi tarafından belirlendiğini vurguluyor.

Peki "Toplum mu yanlış, yoksa kural mı?" Cevaplara geçmeden önce, o videonun tamamını beraber izleyelim...

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Sosyal medya ikiye bölündü. İşte gelen yorumlardan bazıları:

Sosyal medya ikiye bölündü. İşte gelen yorumlardan bazıları:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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