"Toplum mu Yanlış, Kural mı?": Türkçe Gramer Kurallarından Konu Açılınca Sosyal Medya İkiye Bölündü!
"Toplum mu Yanlış, Kural mı?": Türkçe Gramer Kurallarından Konu Açılınca Sosyal Medya İkiye Bölündü!
Dil bilgisi kuralları çoğumuzun dikkat ettiği konulardan biri. Tasarımcı Bager Akbay, paylaştığı son videoda bu kurallara ve 'Gramer Naziliği' kavramına değindi. Özellikle '-de' ve '-da' eklerinin yazımı gibi konulara takılanları ele alan Akbay, sözlüklerin aslında iki kişi tarafından yazıldığını ve tek doğrunun da bu şekilde belirlendiğini vurguluyor. Peki, yanlış olan toplum mu, yoksa kural mı?
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Dil bilgisi kuralları, sizler de takdir edersiniz ki birçoğumuzun dikkat ettiği şeylerden bir tanesi.
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Tasarımcı Bager Akbay da paylaştığı son videoda bu konuya değindi.
Grammar Nazisi, sürekli olarak insanların gramer hatasını düzelten kişileri "aşağılamak" için kullanılan bir tabir gibi düşünülebilir.
Videosunda aslında sözlüklerin iki kişi tarafından yazıldığını vurgulayan Akbay, tek doğrunun da iki kişi tarafından belirlendiğini vurguluyor.
Peki "Toplum mu yanlış, yoksa kural mı?" Cevaplara geçmeden önce, o videonun tamamını beraber izleyelim...
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Sosyal medya ikiye bölündü. İşte gelen yorumlardan bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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