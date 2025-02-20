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Milyonlar Kazanıyor: Ünlü İçerik Üreticisi MrBeast'in Video Gelirleri Akıllara Durgunluk Verdi

Milyonlar Kazanıyor: Ünlü İçerik Üreticisi MrBeast'in Video Gelirleri Akıllara Durgunluk Verdi

Youtube youtuber
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 12:30

YouTube’un en büyük içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, yalnızca videolarından elde ettiği gelirle servetini katlamaya devam ediyor. Milyonlarca kez izlenen içerikleri sayesinde büyük paralar kazanan ünlü YouTuber, sponsor anlaşmalarıyla bu rakamı daha da artırıyor. Mynet’in aktardığına göre, MrBeast’in yıllık video gelirleri dudak uçuklatacak cinsten!

Gelin, beraber bakalım...

Kaynak: Mynet

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Videolarıyla ve içerikleriyle tanıdığımız YouTuber içerik üreticisi MrBeast, son aylarda çekilişleriyle sık sık gündeme geliyor.

Videolarıyla ve içerikleriyle tanıdığımız YouTuber içerik üreticisi MrBeast, son aylarda çekilişleriyle sık sık gündeme geliyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde 10 milyon dolarlık ödülü sahibine göndererek bir kez daha adından söz ettirmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde 10 milyon dolarlık ödülü sahibine göndererek bir kez daha adından söz ettirmişti.

Detayları burada anlatmıştık:

MrBeast'in tahmini kazancı dudak uçuklattı. Mynet'in haberine göre, MrBeast'in YouTube Studio sayfası son 28 günde 2.688 milyar görüntülenme ve toplamda 162 milyondan fazla izlenme saatine erişti.

MrBeast'in tahmini kazancı dudak uçuklattı. Mynet'in haberine göre, MrBeast'in YouTube Studio sayfası son 28 günde 2.688 milyar görüntülenme ve toplamda 162 milyondan fazla izlenme saatine erişti.

4,2 milyon görüntüleme, doğrudan paraya çevrildiğinde ciddi bir gelir anlamına geliyor. Bu verilere bakınca, MrBeast’in ana kanalının ona yılda yaklaşık 50 milyon dolar kazandırdığı ortaya çıkıyor.

Sponsor gelirleri de işin içine katıldığında bu rakam çok daha yükseliyor. 2025 itibarıyla MrBeast’in servetinin 1 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

Sponsor gelirleri de işin içine katıldığında bu rakam çok daha yükseliyor. 2025 itibarıyla MrBeast’in servetinin 1 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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