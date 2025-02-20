Milyonlar Kazanıyor: Ünlü İçerik Üreticisi MrBeast'in Video Gelirleri Akıllara Durgunluk Verdi

YouTube’un en büyük içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, yalnızca videolarından elde ettiği gelirle servetini katlamaya devam ediyor. Milyonlarca kez izlenen içerikleri sayesinde büyük paralar kazanan ünlü YouTuber, sponsor anlaşmalarıyla bu rakamı daha da artırıyor. Mynet’in aktardığına göre, MrBeast’in yıllık video gelirleri dudak uçuklatacak cinsten!

Gelin, beraber bakalım...

Kaynak: Mynet