Tarihe Geçen Ödül! Ünlü YouTuber MrBeast Yarışma Programı Beast Games'i Kazanana 10 Milyon Dolar Gönderdi

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan ünlü YouTuber MrBeast, ‘etkileşim canavarı’ olarak tanınıyor. YouTube’da 362 milyonu aşkın abonesi bulunan MrBeast, büyük ödüller sunduğu, sıra dışı meydan okumaları ve dikkat çeken hayatta kalma deneyimleriyle dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Amazon Prime’da yayınlanan ve Squid Game isimli diziden esinlenerek yarattığı ‘Beast Games’ isimli yarışma programı ise dünya televizyon tarihinin en yüksek ödülüyle final yaptı.

Yarışmacıların oyun formatlarını anımsatan zorluklarla mücadele etmesini konu alan yarışma 10 milyon dolarlık ödülle tarihe geçti. 831 numaralı oyuncu, büyük servetin sahibi oldu. MrBeast ise X hesabından büyük ödülü kazananın hesabına havale ettiği bir görüntü paylaştı.