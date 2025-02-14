Tarihe Geçen Ödül! Ünlü YouTuber MrBeast Yarışma Programı Beast Games'i Kazanana 10 Milyon Dolar Gönderdi
Gerçek adı Jimmy Donaldson olan ünlü YouTuber MrBeast, ‘etkileşim canavarı’ olarak tanınıyor. YouTube’da 362 milyonu aşkın abonesi bulunan MrBeast, büyük ödüller sunduğu, sıra dışı meydan okumaları ve dikkat çeken hayatta kalma deneyimleriyle dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Amazon Prime’da yayınlanan ve Squid Game isimli diziden esinlenerek yarattığı ‘Beast Games’ isimli yarışma programı ise dünya televizyon tarihinin en yüksek ödülüyle final yaptı.
Yarışmacıların oyun formatlarını anımsatan zorluklarla mücadele etmesini konu alan yarışma 10 milyon dolarlık ödülle tarihe geçti. 831 numaralı oyuncu, büyük servetin sahibi oldu. MrBeast ise X hesabından büyük ödülü kazananın hesabına havale ettiği bir görüntü paylaştı.
Jimmy Donaldson, namıdiğer “MrBeast”. Adı gibi tam bir canavar… YouTube canavarı, etkileşim canavarı.
2022 yılında Forbes’un ‘yüksek kazanç sağlayan YouTube içerik üreticisi’ listesinde zirvede yer alan 1998 doğumlu MrBeast’in tahmini serveti 500 milyon dolar.
MrBeast, Netflix’te yayınlanan Squid Game isimli diziden esinlenerek ‘Beast Games’ isimli bir yarışma programı yarattı. Amazon Prime’da yayınlanan yarışma en çok izlenenler arasına girdi.
Yarışma boyunca yarışmacılara zor seçimler sunuldu. Bazılarına kendilerini elemeleri için rüşvet teklif edildi.
Yarışma 13 Şubat Perşembe günü final yaptı ve 831 numaralı oyuncu Jeffrey Randall, büyük ödülün sahibi oldu. Aklınıza klasik televizyon yarışmalarındaki gibi birkaç bin liralık ödül gelmesin…
Büyük ödül tam 10 milyon dolar oldu! Bu ödül aynı zamanda dünya tarihinde bir yarışma programında verilen en büyük ödül olarak kayıtlara geçti.
MrBeast'in paylaşımına yapılan yorumlar da hislerimize tercüman oldu 👀
👇
👇
👇
Bir sabah "Hesabınıza 10 milyon dolar geldi" telefon bildirimiyle uyanmak nasıl bir his olurdu acaba? Aldım, kabul ettim, 777! 👀🙏🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın