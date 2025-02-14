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Tarihe Geçen Ödül! Ünlü YouTuber MrBeast Yarışma Programı Beast Games'i Kazanana 10 Milyon Dolar Gönderdi

Tarihe Geçen Ödül! Ünlü YouTuber MrBeast Yarışma Programı Beast Games'i Kazanana 10 Milyon Dolar Gönderdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.02.2025 - 23:29

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan ünlü YouTuber MrBeast, ‘etkileşim canavarı’ olarak tanınıyor. YouTube’da 362 milyonu aşkın abonesi bulunan MrBeast, büyük ödüller sunduğu, sıra dışı meydan okumaları ve dikkat çeken hayatta kalma deneyimleriyle dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 

Amazon Prime’da yayınlanan ve Squid Game isimli diziden esinlenerek yarattığı ‘Beast Games’ isimli yarışma programı ise dünya televizyon tarihinin en yüksek ödülüyle final yaptı. 

Yarışmacıların oyun formatlarını anımsatan zorluklarla mücadele etmesini konu alan yarışma 10 milyon dolarlık ödülle tarihe geçti. 831 numaralı oyuncu, büyük servetin sahibi oldu. MrBeast ise X hesabından büyük ödülü kazananın hesabına havale ettiği bir görüntü paylaştı.

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Jimmy Donaldson, namıdiğer “MrBeast”. Adı gibi tam bir canavar… YouTube canavarı, etkileşim canavarı.

Jimmy Donaldson, namıdiğer “MrBeast”. Adı gibi tam bir canavar… YouTube canavarı, etkileşim canavarı.

Hayatta kalma, meydan okuma; yüksek prodüksiyonlu videolarıyla ve büyük miktarda para bağışlarıyla tanınan MrBeast, “YouTube’un Kralı” olarak adlandırılıyor. YouTube’da 362 milyonu aşkın takipçisi bulunan MrBeast, dünyanın en ünlü YouTuber’ı.

2022 yılında Forbes’un ‘yüksek kazanç sağlayan YouTube içerik üreticisi’ listesinde zirvede yer alan 1998 doğumlu MrBeast’in tahmini serveti 500 milyon dolar.

2022 yılında Forbes’un ‘yüksek kazanç sağlayan YouTube içerik üreticisi’ listesinde zirvede yer alan 1998 doğumlu MrBeast’in tahmini serveti 500 milyon dolar.

MrBeast, Netflix’te yayınlanan Squid Game isimli diziden esinlenerek ‘Beast Games’ isimli bir yarışma programı yarattı. Amazon Prime’da yayınlanan yarışma en çok izlenenler arasına girdi.

MrBeast, Netflix’te yayınlanan Squid Game isimli diziden esinlenerek ‘Beast Games’ isimli bir yarışma programı yarattı. Amazon Prime’da yayınlanan yarışma en çok izlenenler arasına girdi.

Beast Games’in ilk bölümü 19 Aralık 2024’te yayınlandı. Bin yarışmacıyla başlayan programda oyuncular popüler oyun formatlarını ve Squid Game’deki oyunları anımsatan zorluklarla mücadele ediyordu. İlk olarak 5 milyon dolarlık ödül verileceği belirtildi ancak ödül havuzuyla bu rakam yükseltilerek 10 milyon dolara ulaştı.

Yarışma boyunca yarışmacılara zor seçimler sunuldu. Bazılarına kendilerini elemeleri için rüşvet teklif edildi.

Yarışma boyunca yarışmacılara zor seçimler sunuldu. Bazılarına kendilerini elemeleri için rüşvet teklif edildi.

MrBeast, yarışmacılar önemli riskler almayı kabul ederse, paraları halka açık bir şekilde çevirmek de dahil olmak üzere ödül parasını 10 milyon dolara çıkaracağını söyledi.

Yarışma 13 Şubat Perşembe günü final yaptı ve 831 numaralı oyuncu Jeffrey Randall, büyük ödülün sahibi oldu. Aklınıza klasik televizyon yarışmalarındaki gibi birkaç bin liralık ödül gelmesin…

Yarışma 13 Şubat Perşembe günü final yaptı ve 831 numaralı oyuncu Jeffrey Randall, büyük ödülün sahibi oldu. Aklınıza klasik televizyon yarışmalarındaki gibi birkaç bin liralık ödül gelmesin…
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Büyük ödül tam 10 milyon dolar oldu! Bu ödül aynı zamanda dünya tarihinde bir yarışma programında verilen en büyük ödül olarak kayıtlara geçti.

Büyük ödül tam 10 milyon dolar oldu! Bu ödül aynı zamanda dünya tarihinde bir yarışma programında verilen en büyük ödül olarak kayıtlara geçti.
twitter.com

MrBeast, X hesabından bir görüntü paylaşarak, “Beast Games kazananına 10.000.000 dolar havale ettim” dedi.

MrBeast, yarışmanın ödülü ile ilgili ikinci bir paylaşım yaptı. Ünlü YouTuber yarışma boyunca dağıtılan 25 milyon doların dökümünü paylaştı 👇

MrBeast'in paylaşımına yapılan yorumlar da hislerimize tercüman oldu 👀

MrBeast'in paylaşımına yapılan yorumlar da hislerimize tercüman oldu 👀

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Bir sabah "Hesabınıza 10 milyon dolar geldi" telefon bildirimiyle uyanmak nasıl bir his olurdu acaba? Aldım, kabul ettim, 777! 👀🙏🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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