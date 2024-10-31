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MrBeast'in Kripto Skandalı: Ünlü YouTuber'a Yönelik Dolandırıcılık İddiaları Gündemi Sarstı

MrBeast'in Kripto Skandalı: Ünlü YouTuber'a Yönelik Dolandırıcılık İddiaları Gündemi Sarstı

Youtube youtuber
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 19:18

Yaptığı çekilişlerle ve içerikleriyle bildiğimiz YouTuber MrBeast skandallarıyla da gündeme geliyor. Bu sefer ünlü YouTuber, 'kripto dolandırıcılığı' iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

İşte detaylar!

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YouTube'u yakından takip ediyorsanız MrBeast'i illaki duymuşsunuzdur. Kendisi, yaptığı çekilişlerin yanı sıra içerikleriyle de biliniyor.

YouTube'u yakından takip ediyorsanız MrBeast'i illaki duymuşsunuzdur. Kendisi, yaptığı çekilişlerin yanı sıra içerikleriyle de biliniyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda MrBeast hakkında "şirketinde cinsel suçlu çalıştırıyor" iddiası ortaya atılmış, akabinde de ortalık fena kızışmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda MrBeast hakkında "şirketinde cinsel suçlu çalıştırıyor" iddiası ortaya atılmış, akabinde de ortalık fena kızışmıştı.

Anlatmıştık:

MrbEast yaptığı çekilişlerle milyonlarca dolar dağıtırken birçok kişi de "Nereden geliyor bu paranın suyu?" diye sormaktan kendini alıkoyamıyordu.

MrbEast yaptığı çekilişlerle milyonlarca dolar dağıtırken birçok kişi de "Nereden geliyor bu paranın suyu?" diye sormaktan kendini alıkoyamıyordu.

MrBeast bu sefer de başka bir skandalla gündeme geldi. Ünlü YouTuber hakkında "dolandırıcılık" iddiaları ortaya atıldı.

MrBeast bu sefer de başka bir skandalla gündeme geldi. Ünlü YouTuber hakkında "dolandırıcılık" iddiaları ortaya atıldı.

İddialara göre MrBeast, yasal olmayan yollardan kazanç sağlıyor.

Ayrıca MrBeast'in kripto piyasasında "pump-and-dump" tekniğiyle neredeyse 20 milyon dolara yakın kazanç etmesi de akılları fena halde karıştırmıştı.

Ayrıca MrBeast'in kripto piyasasında "pump-and-dump" tekniğiyle neredeyse 20 milyon dolara yakın kazanç etmesi de akılları fena halde karıştırmıştı.

'Pump-and-dump' ne demek diye soruyor olabilirsiniz. Pump and dump tekniği, genellikle kripto para ve hisse senedi piyasalarında görülen bir dolandırıcılık yöntemidir. Bu teknik, bir varlığın fiyatını yapay olarak artırmak (pump) ve ardından bu artıştan faydalanarak hızla satmak (dump) üzerine kuruludur.

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MrBeast'in kripto piyasasında 23 milyon dolar kazandığı iddiası, şüpheli iş birlikleri ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.

MrBeast'in kripto piyasasında 23 milyon dolar kazandığı iddiası, şüpheli iş birlikleri ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.

Raporda, MrBeast'in tanıtımını yaptığı kripto tokenlarının çoğunun başarısız olup değer kaybettiği öne sürüldü. Uzmanlar, bu durumun kripto sektörü için yaygın bir durum olduğunu vurgularken, tanıtılan tokenların yasal statüsüyle ilgili belirsizlik bulunduğunu belirtti.

Raporda, MrBeast'in tanıtımını yaptığı kripto tokenlarının çoğunun başarısız olup değer kaybettiği öne sürüldü. Uzmanlar, bu durumun kripto sektörü için yaygın bir durum olduğunu vurgularken, tanıtılan tokenların yasal statüsüyle ilgili belirsizlik bulunduğunu belirtti.

MrBeast'in kripto kazançlarına dair tartışmalar devam ederken, belgenin güvenilirliği ve doğruluğu konusunda hala belirsizlik sürüyor.

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