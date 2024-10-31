MrBeast'in Kripto Skandalı: Ünlü YouTuber'a Yönelik Dolandırıcılık İddiaları Gündemi Sarstı
MrBeast'in Kripto Skandalı: Ünlü YouTuber'a Yönelik Dolandırıcılık İddiaları Gündemi Sarstı
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YouTube'u yakından takip ediyorsanız MrBeast'i illaki duymuşsunuzdur. Kendisi, yaptığı çekilişlerin yanı sıra içerikleriyle de biliniyor.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda MrBeast hakkında "şirketinde cinsel suçlu çalıştırıyor" iddiası ortaya atılmış, akabinde de ortalık fena kızışmıştı.
MrbEast yaptığı çekilişlerle milyonlarca dolar dağıtırken birçok kişi de "Nereden geliyor bu paranın suyu?" diye sormaktan kendini alıkoyamıyordu.
MrBeast bu sefer de başka bir skandalla gündeme geldi. Ünlü YouTuber hakkında "dolandırıcılık" iddiaları ortaya atıldı.
Ayrıca MrBeast'in kripto piyasasında "pump-and-dump" tekniğiyle neredeyse 20 milyon dolara yakın kazanç etmesi de akılları fena halde karıştırmıştı.
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MrBeast'in kripto piyasasında 23 milyon dolar kazandığı iddiası, şüpheli iş birlikleri ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.
Raporda, MrBeast'in tanıtımını yaptığı kripto tokenlarının çoğunun başarısız olup değer kaybettiği öne sürüldü. Uzmanlar, bu durumun kripto sektörü için yaygın bir durum olduğunu vurgularken, tanıtılan tokenların yasal statüsüyle ilgili belirsizlik bulunduğunu belirtti.
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