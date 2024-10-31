MrBeast'in Kripto Skandalı: Ünlü YouTuber'a Yönelik Dolandırıcılık İddiaları Gündemi Sarstı

'Pump-and-dump' ne demek diye soruyor olabilirsiniz. Pump and dump tekniği, genellikle kripto para ve hisse senedi piyasalarında görülen bir dolandırıcılık yöntemidir. Bu teknik, bir varlığın fiyatını yapay olarak artırmak (pump) ve ardından bu artıştan faydalanarak hızla satmak (dump) üzerine kuruludur.