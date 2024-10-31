Sadece Parası Olan Erkeklerle Buluştuğunu Dile Getiren Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Sadece Parası Olan Erkeklerle Buluştuğunu Dile Getiren Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/314...
İlişkide her birimizin arayışı farklı olsa da Essex'te yaşayan Tilly isimli bir kadının tek arayışı aslında 'parası olan bir erkek'. 'Fakir' erkeklere tahammül bile edemediğini söyleyen kadının dumur eden diğer açıklamalar için sizleri şöyle alalım.👇
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Sizler de takdir edersiniz ki ilk buluşmadaki enerji karşımızdaki kişiye göre farklılık gösterebiliyor. Bir kısım erkeğin hesabı ödemesini bekliyor, bir kısım da sadece seviyeli bir şekilde tanışma...
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Liste uzar gider tabii. Fakat Essex'te yaşayan Tilly isimli kadın, "Parası olmayan erkeği sadece annesi sever" diyor.
Sadece zengin olan 50 erkekle ilk buluşmaya çıkarak hayatının aşkını bulacağına inanan Tilly, erkeklerin onu alışverişe çıkarmasını ve hesabı ödemesini bile istiyor.
Buna tepki gösteren kişilere ise "Neden parası olmayan erkeklerle birlikte olayım ki?" diyor.
"Essex'teki erkekler aslında tam bana göre. İnşaat sektöründe çalışıyorlar, hatta kendi özel şirketleri bile var."
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Her ne kadar zengin erkeklerden hoşlandığını söylese de Tilly, erkeklerin para konuşmasını sevmediğini de söylüyor.
Hatta bir keresinde çok zengin bir adamla buluştuğunu fakat adam durmadan parasıyla "hava attığı" için ondan soğuduğunu dile getiriyor.
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