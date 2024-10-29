Furkan Bölükbaşı'yla Fotoğraf Çekilmişti: Gelen Tepkilerin Ardından Milli Sporcumuz Yusuf Dikeç Açıklama Yaptı

'Yusuf Dikeç, 51 yaşında olmasına rağmen haftanın altı günü ülkesine madalya kazandırmak, bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandırabilmek için savaşan bir sporcudur. Aynı zamanda emekli bir Türk askeridir.

Müsabaka dönemlerinde sosyal medyayı ve telefonu iyi bir sonuç almak adına bir kenara bırakıyoruz. Dolayısıyla bahsi geçen şahsı tanımamaktayım.

Benim vatan sevgisi anlayışım, vatana hizmetle ölçülür. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, *vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.* Benim vatanıma ve Atatürk’e olan sevgi anlayışımı hiçbir şey değiştiremez.

Saygılarımla,

Yusuf Dikeç'