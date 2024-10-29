Furkan Bölükbaşı'yla Fotoğraf Çekilmişti: Gelen Tepkilerin Ardından Milli Sporcumuz Yusuf Dikeç Açıklama Yaptı
Furkan Bölükbaşı'yla Fotoğraf Çekilmişti: Gelen Tepkilerin Ardından Milli Sporcumuz Yusuf Dikeç Açıklama Yaptı
Paris Olimpiyatları ile tanıdığımız milli atıcımız Yusuf Dikeç, sosyal medyada tepki uyandıran Furkan Bölükbaşı ile fotoğraf çekildiği için okların hedefi olmuştu. Yusuf Dikeç'ten tepkiler üzerine 'Tanımıyorum' açıklaması geldi.
Açıklamanın detayları için, sizleri şöyle alalım👇
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Paris Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla hem Türkiye'de hem de küresel de akıllara kazınan Yusuf Dikeç'i hepimiz tanıyoruz.
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Milli Sporcumuz geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki çeken Furkan Bölükbaşı ile poz vermiş, akabinde de sosyal medyanın hedefi haline gelmişti.
Paylaşılan bu fotoğrafın ardından Yusuf Dikeç'e sosyal medyadan birçok yorum geldi.
Yusuf Dikeç'in açıklamasından önce o fotoğrafa gelen tepkilerinden bazılarını bi' hatırlayalım👇
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Gelen tepkilerin ardından Dikeç, kendi resmi Twitter (X) hesabından, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle katıldığım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda pek çok kişi ile fotoğraf çektirdim. Tahmin ettiğiniz gibi çoğu ilk defa karşılaştığım kişiler." diyerek sözlerine başladı.
"Bildiğiniz üzere sosyal medyayı fazla kullanmayan birisiyim. Yakın dostlarımın arayıp haber vermesiyle, tanımadığım bir kişi ile çekilen bir fotoğraftan dolayı ne Atatürkçülüğümüz kalmış, ne vatanseverliğimiz..."
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