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Furkan Bölükbaşı'yla Fotoğraf Çekilmişti: Gelen Tepkilerin Ardından Milli Sporcumuz Yusuf Dikeç Açıklama Yaptı

Furkan Bölükbaşı'yla Fotoğraf Çekilmişti: Gelen Tepkilerin Ardından Milli Sporcumuz Yusuf Dikeç Açıklama Yaptı

Yusuf Dikeç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
30.10.2024 - 00:18

Paris Olimpiyatları ile tanıdığımız milli atıcımız Yusuf Dikeç, sosyal medyada tepki uyandıran Furkan Bölükbaşı ile fotoğraf çekildiği için okların hedefi olmuştu. Yusuf Dikeç'ten tepkiler üzerine 'Tanımıyorum' açıklaması geldi.

Açıklamanın detayları için, sizleri şöyle alalım👇

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Paris Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla hem Türkiye'de hem de küresel de akıllara kazınan Yusuf Dikeç'i hepimiz tanıyoruz.

Paris Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla hem Türkiye'de hem de küresel de akıllara kazınan Yusuf Dikeç'i hepimiz tanıyoruz.

Milli Sporcumuz geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki çeken Furkan Bölükbaşı ile poz vermiş, akabinde de sosyal medyanın hedefi haline gelmişti.

Milli Sporcumuz geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki çeken Furkan Bölükbaşı ile poz vermiş, akabinde de sosyal medyanın hedefi haline gelmişti.

Paylaşılan bu fotoğrafın ardından Yusuf Dikeç'e sosyal medyadan birçok yorum geldi.

Paylaşılan bu fotoğrafın ardından Yusuf Dikeç'e sosyal medyadan birçok yorum geldi.

Yusuf Dikeç'in açıklamasından önce o fotoğrafa gelen tepkilerinden bazılarını bi' hatırlayalım👇

Yusuf Dikeç'in açıklamasından önce o fotoğrafa gelen tepkilerinden bazılarını bi' hatırlayalım👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Gelen tepkilerin ardından Dikeç, kendi resmi Twitter (X) hesabından, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle katıldığım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda pek çok kişi ile fotoğraf çektirdim. Tahmin ettiğiniz gibi çoğu ilk defa karşılaştığım kişiler." diyerek sözlerine başladı.

Gelen tepkilerin ardından Dikeç, kendi resmi Twitter (X) hesabından, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle katıldığım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda pek çok kişi ile fotoğraf çektirdim. Tahmin ettiğiniz gibi çoğu ilk defa karşılaştığım kişiler." diyerek sözlerine başladı.

"Bildiğiniz üzere sosyal medyayı fazla kullanmayan birisiyim. Yakın dostlarımın arayıp haber vermesiyle, tanımadığım bir kişi ile çekilen bir fotoğraftan dolayı ne Atatürkçülüğümüz kalmış, ne vatanseverliğimiz..."

"Bildiğiniz üzere sosyal medyayı fazla kullanmayan birisiyim. Yakın dostlarımın arayıp haber vermesiyle, tanımadığım bir kişi ile çekilen bir fotoğraftan dolayı ne Atatürkçülüğümüz kalmış, ne vatanseverliğimiz..."

'Yusuf Dikeç, 51 yaşında olmasına rağmen haftanın altı günü ülkesine madalya kazandırmak, bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandırabilmek için savaşan bir sporcudur. Aynı zamanda emekli bir Türk askeridir.

Müsabaka dönemlerinde sosyal medyayı ve telefonu iyi bir sonuç almak adına bir kenara bırakıyoruz. Dolayısıyla bahsi geçen şahsı tanımamaktayım.

Benim vatan sevgisi anlayışım, vatana hizmetle ölçülür. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, *vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.* Benim vatanıma ve Atatürk’e olan sevgi anlayışımı hiçbir şey değiştiremez.

Saygılarımla,  

Yusuf Dikeç'

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