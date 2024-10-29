"Düşük Zeka Belirtisi" Olan Şeyleri Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar
"Düşük Zeka Belirtisi" Olan Şeyleri Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar
Bir kullanıcı, düşük zeka belirtisi olan şeyleri sordu. Birçok kullanıcı bu soruya kendi düşünceleriyle cevap verdi. Peki kullanıcılara göre düşük zeka belirtisi olan şeyler neler?
Beraber bakalım👇
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Bir kullanıcı, "düşük zeka belirtisi" olan şeyleri sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Birçok kişi de bu belirtilerden bazılarını söyledi. Kim neler demiş, beraber bakalım👇
"Bu saç stili"
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"Sizinle aynı fikirde olmayanların haksız olduğuna inanmak"
"Arkadaşlarınız hakkında dedikodu yapmak. Arkadaşlarınızın size güvenmesini sağlayıp onlar hakkında olumsuz konuşmanız empati eksikliğini gösterir"
"Birinin burcunu kullanarak onun hakkındaki yargınızı doğrulamak"
"Yanlış yaptığınızda özür dileyememek veya yaptıklarınızın hesabını veremememek"
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"Her şey hakkında bir fikre sahip olmak"
"Siyaseti çok fazla umursamak"
Siz neler düşünüyorsunuz?
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