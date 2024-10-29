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"Düşük Zeka Belirtisi" Olan Şeyleri Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar

"Düşük Zeka Belirtisi" Olan Şeyleri Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
29.10.2024 - 22:00

Bir kullanıcı, düşük zeka belirtisi olan şeyleri sordu. Birçok kullanıcı bu soruya kendi düşünceleriyle cevap verdi. Peki kullanıcılara göre düşük zeka belirtisi olan şeyler neler?

Beraber bakalım👇

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Bir kullanıcı, "düşük zeka belirtisi" olan şeyleri sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir kullanıcı, "düşük zeka belirtisi" olan şeyleri sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Birçok kişi de bu belirtilerden bazılarını söyledi. Kim neler demiş, beraber bakalım👇

Birçok kişi de bu belirtilerden bazılarını söyledi. Kim neler demiş, beraber bakalım👇
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'Ünlü birine tapma'

"Bu saç stili"

"Bu saç stili"
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"Sizinle aynı fikirde olmayanların haksız olduğuna inanmak"

"Sizinle aynı fikirde olmayanların haksız olduğuna inanmak"
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"Arkadaşlarınız hakkında dedikodu yapmak. Arkadaşlarınızın size güvenmesini sağlayıp onlar hakkında olumsuz konuşmanız empati eksikliğini gösterir"

"Arkadaşlarınız hakkında dedikodu yapmak. Arkadaşlarınızın size güvenmesini sağlayıp onlar hakkında olumsuz konuşmanız empati eksikliğini gösterir"
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"Birinin burcunu kullanarak onun hakkındaki yargınızı doğrulamak"

"Birinin burcunu kullanarak onun hakkındaki yargınızı doğrulamak"
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"Yanlış yaptığınızda özür dileyememek veya yaptıklarınızın hesabını veremememek"

"Yanlış yaptığınızda özür dileyememek veya yaptıklarınızın hesabını veremememek"
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"Her şey hakkında bir fikre sahip olmak"

"Her şey hakkında bir fikre sahip olmak"
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"Siyaseti çok fazla umursamak"

"Siyaseti çok fazla umursamak"
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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
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