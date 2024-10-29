Uzmanlar Uyardı: Sağlığınız İçin Bu Besinleri Suyun Altında Yıkamamalısınız
Uzmanlar Uyardı: Sağlığınız İçin Bu Besinleri Suyun Altında Yıkamamalısınız
Yemek hazırlığı sırasında gıdaları yıkamak, hijyenik bir uygulama olarak sıkça önerilir. Ancak, bazı gıdalar yıkandığında besin değerlerini kaybetebilir ve istenmeyen sağlık riskleri ortaya çıkabilir. Bakalım o gıdalar hangileriymiş?
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Uzmanlar bazı besinleri direkt olarak suyun altında yıkamama konusunda tüketicileri uyardı.
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Listenin ilk başında yumurta geliyor.
Et ve tavuk da direkt olarak yıkanmamalı.
Peki ya peynir?
Mantarlar da suyu hızlı emme özelliğine sahip olduğu için yıkanmamalı.
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Ve de son olarak kuruyemişler!
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