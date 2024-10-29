Uzmanlar Uyardı: Sağlığınız İçin Bu Besinleri Suyun Altında Yıkamamalısınız

Uzmanlar, yumurta kabuklarının doğal bir koruyucu tabakaya sahip olduğunu vurguluyor. Bu tabaka, bakterilerin yumurtanın içine girmesini engelliyor. Ancak, yumurtaların yıkanması bu koruyucu tabakayı ortadan kaldırabiliyor ve bu da bakterilerin içeri sızmasına neden olabiliyor. Yumurtaları temizlemek için en iyi yöntem, sadece kuru bir bez kullanarak silmektir. Bu şekilde hem yumurtaların sağlığını koruyabiliriz hem de doğal koruma mekanizmasını etkili bir şekilde sürdürebiliriz.