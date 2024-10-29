Kasım Ayı İtibarıyla Parayı Bulup Uzun Bir Süre Maddi Refaha Erişecek Burçlar
Kasım Ayı İtibarıyla Parayı Bulup Uzun Bir Süre Maddi Refaha Erişecek Burçlar
Kaynak: https://www.yourtango.com/zodiac/zodi...
Kasım ayında üç burcu maddi refah bekliyor. Astrologlara göre Terazi, Koç ve Balık burçları, 2024'ün kasım ayında yeni bir işe girebilir ve maddi olarak gelişebilir. Peki kasım ayı itibarıyla maddi refaha erecek burçlar hangileri?
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Ekim ayının bitmesini tam tamına üç gün kaldı. 2024'ün de sonlarına gelmişken bu sene bazılarımız için güzel bir dönüm noktası, bazılarımız için de hasar bırakan bir süreç oldu.
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Fakat kasım ayı boyunca parayı bulup maddi refaha erecek 3 burç açıklandı. Artık bu süre zarfında üç burç için ay sonunu düşünmek yok.
O burçlar hangileri dersiniz? İlk sırada tabii ki Terazi burçları var!
Koçlar da Kasım ayında parayı bulacak! Paraya olan düşkünlükleri Kasım ayında kendisini daha çok gösterecek.
Kasım ayında, Kova burcunun da finansal gelişim oldukça yüksek.
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