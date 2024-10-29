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Kasım Ayı İtibarıyla Parayı Bulup Uzun Bir Süre Maddi Refaha Erişecek Burçlar

Kasım Ayı İtibarıyla Parayı Bulup Uzun Bir Süre Maddi Refaha Erişecek Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
29.10.2024 - 17:36

Kasım ayında üç burcu maddi refah bekliyor. Astrologlara göre Terazi, Koç ve Balık burçları, 2024'ün kasım ayında yeni bir işe girebilir ve maddi olarak gelişebilir. Peki kasım ayı itibarıyla maddi refaha erecek burçlar hangileri?

Kaynak: https://www.yourtango.com/zodiac/zodi...
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Ekim ayının bitmesini tam tamına üç gün kaldı. 2024'ün de sonlarına gelmişken bu sene bazılarımız için güzel bir dönüm noktası, bazılarımız için de hasar bırakan bir süreç oldu.

Fakat kasım ayı boyunca parayı bulup maddi refaha erecek 3 burç açıklandı. Artık bu süre zarfında üç burç için ay sonunu düşünmek yok.

O burçlar hangileri dersiniz? İlk sırada tabii ki Terazi burçları var!

Terazi burçları bu sene maddi olarak zor badireler atlattı. Fakat Terazi burçları yabancı olan kişilerle etkileşim kurabilir ve çalışabilir. Bu da onlar için güçlü bir maddi kapı demek. 2024 yılının bitmesine yakın iş konusunda Terazilerin daha büyük fikirleri var. Şansları da yaver gidiyor desek yeridir.

Koçlar da Kasım ayında parayı bulacak! Paraya olan düşkünlükleri Kasım ayında kendisini daha çok gösterecek.

Koçlar da Kasım ayında parayı bulacak! Paraya olan düşkünlükleri Kasım ayında kendisini daha çok gösterecek.

Koçlar önümüzdeki ay birçok girişimde başarılı olabilir, karşısına çıkan başka olasılıkları değerlendirebilir. Maaş zammı istemek veya kredi başvurusu yapmak için ideal bir dönemde olabilirsiniz!

Kasım ayında, Kova burcunun da finansal gelişim oldukça yüksek.

Jüpiter'in desteği ile para ve fırsat konularında olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca, Pluto'nun burcuna geçişi hırsını artırarak kötü alışkanlıklardan arınma isteğinizi güçlendirebilir. 15 Kasım'da Satürn'ün Balık burcundaki direkt hareketi de mali konularda ilerlemenize katkı sağlayacak. Bu yıl ve gelecek yıl boyunca ana odağınız para olacak gibi görünüyor.

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