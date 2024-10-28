Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda, Üzerinde İbranice Yazı Olan Üç Buçuk Metrelik Piton Derisi Bulundu

Yapılan bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, tarihi eser kaçakçılığına dair önemli bulgular elde edildi. Operasyonun en ilgi çekici parçalarından biri, üzerinde motifler bulunan 350 cm uzunluğunda ve 37 cm genişliğinde İbranice yazılı bir piton derisi oldu.

Kaynak: SÖZCÜ