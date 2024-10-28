Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda, Üzerinde İbranice Yazı Olan Üç Buçuk Metrelik Piton Derisi Bulundu
Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda, Üzerinde İbranice Yazı Olan Üç Buçuk Metrelik Piton Derisi Bulundu
Yapılan bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, tarihi eser kaçakçılığına dair önemli bulgular elde edildi. Operasyonun en ilgi çekici parçalarından biri, üzerinde motifler bulunan 350 cm uzunluğunda ve 37 cm genişliğinde İbranice yazılı bir piton derisi oldu.
Kaynak: SÖZCÜ
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Geçtiğimiz günlerde Eyüp Sultan İçe Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı yapan gruplara operasyon düzenledi.
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Operasyonda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 140 adet sikke, bir bronz kadın heykelciği, çeşitli yüzükler, bilezikler, hayvan figürlü heykeller ve birçok farklı obje ele geçirildi.
Sözcü'nün haberine göre, bulunan parçalar arasında, 350 cm uzunluğunda ve 37 cm genişliğinde İbranice yazılı bir piton derisi de vardı.
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