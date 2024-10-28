Uzmanlar Hastalık Sürecinde Tarhana Çorbası Tüketilmemesi Gerektiğini Söylüyor: Peki Neden?
Uzmanlar Hastalık Sürecinde Tarhana Çorbası Tüketilmemesi Gerektiğini Söylüyor: Peki Neden?
Hastayken en çok tercih edilen çorbalardan biri olan tarhana bizim de kültürümüzün bir parçası. Fakat uzmanlar hastayken, özellikle de gripken tarhana çorbası içilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: SÖZCÜ
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Malum kış geldi, havalar ışık hızıyla soğudu. Bu ani hava değişimlerinde hasta olmak bazen kaçınılmaz olabiliyor.
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Kış mevsimi demek, ıç ısıtan çorbalar da demek aynı zamanda. Tavuk çorbası, domates, mercimek...
Fakat hastayken tarhana çorbası içilmemesi gerektiğini biliyor muydunuz?
Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, tarhana çorbası birçok malzemenin bir araya getirilerek hazırlandığı epey zahmetli bir çorba.
Diyetisyen Işın Sayın, tarhana çorbasının içerisinde bulunan unun iyileşme sürecini yavaşlatabileceğini vurguluyor.
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Uzmanlar bunun yerine bol bol tavuk çorbası içilebileceğini dile getiriyor.
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