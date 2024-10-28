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Uzmanlar Hastalık Sürecinde Tarhana Çorbası Tüketilmemesi Gerektiğini Söylüyor: Peki Neden?

Uzmanlar Hastalık Sürecinde Tarhana Çorbası Tüketilmemesi Gerektiğini Söylüyor: Peki Neden?

Grip Hastalık
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
28.10.2024 - 14:09

Hastayken en çok tercih edilen çorbalardan biri olan tarhana bizim de kültürümüzün bir parçası. Fakat uzmanlar hastayken, özellikle de gripken tarhana çorbası içilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: SÖZCÜ

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Malum kış geldi, havalar ışık hızıyla soğudu. Bu ani hava değişimlerinde hasta olmak bazen kaçınılmaz olabiliyor.

Malum kış geldi, havalar ışık hızıyla soğudu. Bu ani hava değişimlerinde hasta olmak bazen kaçınılmaz olabiliyor.

Kış mevsimi demek, ıç ısıtan çorbalar da demek aynı zamanda. Tavuk çorbası, domates, mercimek...

Kış mevsimi demek, ıç ısıtan çorbalar da demek aynı zamanda. Tavuk çorbası, domates, mercimek...

Fakat hastayken tarhana çorbası içilmemesi gerektiğini biliyor muydunuz?

Fakat hastayken tarhana çorbası içilmemesi gerektiğini biliyor muydunuz?

Evet sizler de takdir edersiniz ki tarhana çorbası hastayken en çok tercih edilen çorbalardan bir tanesi. Fakat uzmanlar hastayken tarhana çorbasının tüketilmemesini öneriyor.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, tarhana çorbası birçok malzemenin bir araya getirilerek hazırlandığı epey zahmetli bir çorba.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, tarhana çorbası birçok malzemenin bir araya getirilerek hazırlandığı epey zahmetli bir çorba.

Bu malzemelerden bir tanesi de un. Uzmanlara göre un, grip olan kişiler için oldukça zararlı.

Diyetisyen Işın Sayın, tarhana çorbasının içerisinde bulunan unun iyileşme sürecini yavaşlatabileceğini vurguluyor.

Diyetisyen Işın Sayın, tarhana çorbasının içerisinde bulunan unun iyileşme sürecini yavaşlatabileceğini vurguluyor.
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Uzmanlar bunun yerine bol bol tavuk çorbası içilebileceğini dile getiriyor.

Uzmanlar bunun yerine bol bol tavuk çorbası içilebileceğini dile getiriyor.

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