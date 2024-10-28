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Yalnız Değilmişiz: Müge Anlı'dan Tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli'den "Zaman" Tespiti

Yalnız Değilmişiz: Müge Anlı'dan Tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli'den "Zaman" Tespiti

Müge Anlı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
28.10.2024 - 10:51

Prof. Dr. Arif Verimli, zamanın nasıl da hızla akıp gittiğine dair düşündüren bir yorum yaptı. “2025’e 65 gün kaldı, yıllar sanki x 1.25 hızında geçiyor,” diyerek pek çoğumuzun hissettiği bu duruma dikkat çekti.

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Son senelerde zamanın adeta su gibi akıp gittiğini fark etmişsinizdir. 2024 yılı bile göz açıp kapayıncaya kadar bitti.

Son senelerde zamanın adeta su gibi akıp gittiğini fark etmişsinizdir. 2024 yılı bile göz açıp kapayıncaya kadar bitti.

Müge Anlı'nın programından tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli de "2025'e 65 gün kaldı.. Bu yılların bu kadar hızlanması hiç aklıma yatmıyor.. x 1.25 hızlandırılmış gibi..." diyerek duygularımıza adeta tercüman oldu.

Müge Anlı'nın programından tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli de "2025'e 65 gün kaldı.. Bu yılların bu kadar hızlanması hiç aklıma yatmıyor.. x 1.25 hızlandırılmış gibi..." diyerek duygularımıza adeta tercüman oldu.
twitter.com

Verimli'ye herkes hak verdi👇

Verimli'ye herkes hak verdi👇
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