Yalnız Değilmişiz: Müge Anlı'dan Tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli'den "Zaman" Tespiti
Yalnız Değilmişiz: Müge Anlı'dan Tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli'den "Zaman" Tespiti
Prof. Dr. Arif Verimli, zamanın nasıl da hızla akıp gittiğine dair düşündüren bir yorum yaptı. “2025’e 65 gün kaldı, yıllar sanki x 1.25 hızında geçiyor,” diyerek pek çoğumuzun hissettiği bu duruma dikkat çekti.
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Son senelerde zamanın adeta su gibi akıp gittiğini fark etmişsinizdir. 2024 yılı bile göz açıp kapayıncaya kadar bitti.
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Müge Anlı'nın programından tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli de "2025'e 65 gün kaldı.. Bu yılların bu kadar hızlanması hiç aklıma yatmıyor.. x 1.25 hızlandırılmış gibi..." diyerek duygularımıza adeta tercüman oldu.
Verimli'ye herkes hak verdi👇
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