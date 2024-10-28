Yalnız Değilmişiz: Müge Anlı'dan Tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli'den "Zaman" Tespiti

Prof. Dr. Arif Verimli, zamanın nasıl da hızla akıp gittiğine dair düşündüren bir yorum yaptı. “2025’e 65 gün kaldı, yıllar sanki x 1.25 hızında geçiyor,” diyerek pek çoğumuzun hissettiği bu duruma dikkat çekti.