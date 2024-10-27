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Meslek Hayatlarında Aldıkları İlginç Mesajları Paylaşarak Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Meslek Hayatlarında Aldıkları İlginç Mesajları Paylaşarak Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
27.10.2024 - 14:44

Meslek hayatımızda ilginç mesajlar almamız son derece olası. Bu mesajların bazen amacını anlayamasak bile ya gülerek karşılıyoruz ya da anlamlandırmaya çalışıyoruz. X'teki kullanıcılar da meslek hayatlarında aldığı birbirinden ilginç mesajları paylaştı. Gelen mesajlar diğer kullanıcılara kahkaha attırdı😂

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Farklı meslek dallarında farklı olaylarla karşılaşabiliyoruz sizler de takdir edersiniz ki. Bu olaylar hem güldürüyor hem düşündürüyor.

Farklı meslek dallarında farklı olaylarla karşılaşabiliyoruz sizler de takdir edersiniz ki. Bu olaylar hem güldürüyor hem düşündürüyor.

Bir kullanıcı da "Başka hiçbir meslekte bu şekilde uyanamazsınız" diyerek öğrencisinden gelen bir mesajı paylaştı.

Bir kullanıcı da "Başka hiçbir meslekte bu şekilde uyanamazsınız" diyerek öğrencisinden gelen bir mesajı paylaştı.
twitter.com

Diğer kullanıcılar da boş durmadı tabii. Meslek hayatlarında gerçekleştirdikleri konuşmaları, bu şekilde paylaştılar👇

Diğer kullanıcılar da boş durmadı tabii. Meslek hayatlarında gerçekleştirdikleri konuşmaları, bu şekilde paylaştılar👇
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