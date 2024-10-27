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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
27.10.2024 - 12:51

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım!

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1. "Cartoon Network'teki anneler"

1. "Cartoon Network'teki anneler"
twitter.com

2. "Şarkı sözleriyle hayat hikayen benzeyince"

2. "Şarkı sözleriyle hayat hikayen benzeyince"
twitter.com

3. "Nefret etmek yasak olsaydı ben"

3. "Nefret etmek yasak olsaydı ben"
twitter.com

4. "Uyanmak için 5 dakikaya daha ihtiyacım var dedikten sonra ben"

4. "Uyanmak için 5 dakikaya daha ihtiyacım var dedikten sonra ben"
twitter.com

5. "Ben ve arka arkaya oynattığım o şarkı"

5. "Ben ve arka arkaya oynattığım o şarkı"
twitter.com
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6. "Aklımda ne mi var?"

6. "Aklımda ne mi var?"
twitter.com

7. "Evimin dışında bir ses duyduğumda ben"

7. "Evimin dışında bir ses duyduğumda ben"
twitter.com

8. "2001 yılında toprak satın almak yerine uyurken ben"

8. "2001 yılında toprak satın almak yerine uyurken ben"
twitter.com

Yatırım önemli...

9. "Yemek enerji verir demelerine rağmen yemek yedikten sonra ben "

9. "Yemek enerji verir demelerine rağmen yemek yedikten sonra ben "
twitter.com

10. "Yardım edin"

10. "Yardım edin"
twitter.com
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11. "Bazen kendimi şımartıyorum"

11. "Bazen kendimi şımartıyorum"
twitter.com

12. "Müzik senin için ne kadar önemli diye sorduklarında ben"

12. "Müzik senin için ne kadar önemli diye sorduklarında ben"
twitter.com

13. "Ne kadar mı tembelim?"

13. "Ne kadar mı tembelim?"
twitter.com

14. "5 dakika aralıklarda kurduğum alarmlar"

14. "5 dakika aralıklarda kurduğum alarmlar"
twitter.com

15. "3 saat içerisinde 8 saatlik uyumaya çalışırken ben"

15. "3 saat içerisinde 8 saatlik uyumaya çalışırken ben"
twitter.com

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