Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
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1. "Cartoon Network'teki anneler"
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2. "Şarkı sözleriyle hayat hikayen benzeyince"
3. "Nefret etmek yasak olsaydı ben"
4. "Uyanmak için 5 dakikaya daha ihtiyacım var dedikten sonra ben"
5. "Ben ve arka arkaya oynattığım o şarkı"
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6. "Aklımda ne mi var?"
7. "Evimin dışında bir ses duyduğumda ben"
8. "2001 yılında toprak satın almak yerine uyurken ben"
9. "Yemek enerji verir demelerine rağmen yemek yedikten sonra ben "
10. "Yardım edin"
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11. "Bazen kendimi şımartıyorum"
12. "Müzik senin için ne kadar önemli diye sorduklarında ben"
13. "Ne kadar mı tembelim?"
14. "5 dakika aralıklarda kurduğum alarmlar"
15. "3 saat içerisinde 8 saatlik uyumaya çalışırken ben"
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