Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Pek Bi' Acayip Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Pek Bi' Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 10:16

Instagram'ı milyonlarca kullanıcı adeta bir 'günlük' gibi kullansa da bir kısım paylaştıkları fotoğraflarla adeta dumur ediyor. Photoshop ve efektlerin yanı sıra kullanıcılar, farklı göründükleri bu fotoğrafları paylaşarak görenlere hayatı sorgulatıyor.

Beraber göz atalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

2. "Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor"

2. "Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor"

3. Bunların ikisi aynı kişi mi?

3. Bunların ikisi aynı kişi mi?
3. Bunların ikisi aynı kişi mi?

4. Nasıl yani?

4. Nasıl yani?

5. "Photoshop olduğu o kadar belli ki..."

5. "Photoshop olduğu o kadar belli ki..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sebebi neydi ki?

6. Sebebi neydi ki?

7. Bunların ikisi aynı kişi mi?

7. Bunların ikisi aynı kişi mi?
7. Bunların ikisi aynı kişi mi?

8. 👇

8. 👇

9. "Yapay zekayla yapılmış gibi duruyor"

9. "Yapay zekayla yapılmış gibi duruyor"

10. Nasıl yani?

10. Nasıl yani?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Nitelikli dolandırıcılık"

11. "Nitelikli dolandırıcılık"

12. "Tadım tuzum kalmadı..."

12. "Tadım tuzum kalmadı..."

13. 👇

13. 👇

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!
15. Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın