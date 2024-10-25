Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Pek Bi' Acayip Kişiler

Instagram'ı milyonlarca kullanıcı adeta bir 'günlük' gibi kullansa da bir kısım paylaştıkları fotoğraflarla adeta dumur ediyor. Photoshop ve efektlerin yanı sıra kullanıcılar, farklı göründükleri bu fotoğrafları paylaşarak görenlere hayatı sorgulatıyor.

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