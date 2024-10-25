Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Pek Bi' Acayip Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Pek Bi' Acayip Kişiler
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.
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2. "Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor"
3. Bunların ikisi aynı kişi mi?
4. Nasıl yani?
5. "Photoshop olduğu o kadar belli ki..."
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6. Sebebi neydi ki?
7. Bunların ikisi aynı kişi mi?
8. 👇
9. "Yapay zekayla yapılmış gibi duruyor"
10. Nasıl yani?
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11. "Nitelikli dolandırıcılık"
12. "Tadım tuzum kalmadı..."
13. 👇
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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