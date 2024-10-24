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Bolluk ve Bereket Geliyor! 25 Ekim İtibarıyla İşleri Yoluna Koyup Mutluluğa Kucak Açacak Burçlar

Bolluk ve Bereket Geliyor! 25 Ekim İtibarıyla İşleri Yoluna Koyup Mutluluğa Kucak Açacak Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 22:06

25 Ekim itibarıyla evrenin enerjisi değişiyor ve iki burç için mutluluk kapılar sonuna kadar açılıyor. 25 Ekim Cuma günü itibarıyla bolluk ve bereketi iliklerine kadar hissedip mutluluğu kucaklayacak burçlar hangileri?

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Şanslı olmak bazı burçların kanında var! Belirli tarih aralıklarında bu burçlar tam anlamıyla refaha eriyor, uzun bir süre mutlu oluyor.

Şanslı olmak bazı burçların kanında var! Belirli tarih aralıklarında bu burçlar tam anlamıyla refaha eriyor, uzun bir süre mutlu oluyor.

25 Ekim itibarıyla bolluk ve bereketi iliklerine kadar yaşayacak burçlar hangileri?

25 Ekim itibarıyla bolluk ve bereketi iliklerine kadar yaşayacak burçlar hangileri?

Koç Burcu

Hazır olun Koç burçları! Bağımsızlık sizi çağırıyor, ama farkına bile varmayabilirsiniz, çünkü şu an tüm dikkatiniz bolluk peşinde. Bu dönemde her zamankinden fazla özgürlük istiyorsunuz; “Bu benim zamanım!” diyecek enerjiyle dolusunuz. Fiziksel olarak hareket etmek size yetmiyor, zihniniz ve ruhunuz da yeni maceralara aç. Kendinizi kısıtlanmış hissetmekten sıkıldınız, şimdi o sınırları aşmanın vakti geldi! Duygusal olarak da oldukça yoğunsunuz ve büyümeye hazırsınız. Yerinizde saymak size hiç göre değil, bunu en iyi siz biliyorsunuz!

Terazi Burcu

Teraziler, bugün başkalarının kaçındığı duygusal konularla yüzleşmeye hazırsınız. Duyguların karmaşık tarafını büyük bir sakinlikle ve zarafetle ele alıyorsunuz, tam da sizin tarzınıza uygun şekilde. Sezgileriniz şu an çok güçlü, insanları ve niyetlerini hızla anlayabiliyorsunuz. Başkalarının duygusal durumlarını çözmek sizin için çok doğal ve bu konuda çok başarılısınız. Aniden gelen içgörülere güvenin; evren size önemli mesajlar gönderiyor, ve siz bunları sezmekte ustasınız. Şu sıralar insanlar size bakıp “Terazi bu zor zamanlarda nasıl böyle sakin ve dengede kalabiliyor?” diye merak ediyor. Siz ise bunun hayatın doğal bir döngüsü olduğunu biliyorsunuz, tıpkı mevsimlerin değişimi gibi.

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