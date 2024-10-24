Bolluk ve Bereket Geliyor! 25 Ekim İtibarıyla İşleri Yoluna Koyup Mutluluğa Kucak Açacak Burçlar
Bolluk ve Bereket Geliyor! 25 Ekim İtibarıyla İşleri Yoluna Koyup Mutluluğa Kucak Açacak Burçlar
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Şanslı olmak bazı burçların kanında var! Belirli tarih aralıklarında bu burçlar tam anlamıyla refaha eriyor, uzun bir süre mutlu oluyor.
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25 Ekim itibarıyla bolluk ve bereketi iliklerine kadar yaşayacak burçlar hangileri?
Koç Burcu
Terazi Burcu
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