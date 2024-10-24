Bolluk ve Bereket Geliyor! 25 Ekim İtibarıyla İşleri Yoluna Koyup Mutluluğa Kucak Açacak Burçlar

Teraziler, bugün başkalarının kaçındığı duygusal konularla yüzleşmeye hazırsınız. Duyguların karmaşık tarafını büyük bir sakinlikle ve zarafetle ele alıyorsunuz, tam da sizin tarzınıza uygun şekilde. Sezgileriniz şu an çok güçlü, insanları ve niyetlerini hızla anlayabiliyorsunuz. Başkalarının duygusal durumlarını çözmek sizin için çok doğal ve bu konuda çok başarılısınız. Aniden gelen içgörülere güvenin; evren size önemli mesajlar gönderiyor, ve siz bunları sezmekte ustasınız. Şu sıralar insanlar size bakıp “Terazi bu zor zamanlarda nasıl böyle sakin ve dengede kalabiliyor?” diye merak ediyor. Siz ise bunun hayatın doğal bir döngüsü olduğunu biliyorsunuz, tıpkı mevsimlerin değişimi gibi.