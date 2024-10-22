"Şehir Dışında mı Yoksa Aile Evinde mi Üniversite Okunmalı?" Diye Soran Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Şehir dışında da aile yanında da üniversite okumanın bazı zorlukları var. Birçok kullanıcı ise bu konu hakkında birbirinden farklı fikirlere sahip. Bir kullanıcının 'aile evi mi, şehir dışı mı?' sorusu üzerine ise sosyal medya ikiye bölündü, herkes birbirinden farklı fikirlerini dile getirdi.

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