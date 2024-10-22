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"Şehir Dışında mı Yoksa Aile Evinde mi Üniversite Okunmalı?" Diye Soran Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

"Şehir Dışında mı Yoksa Aile Evinde mi Üniversite Okunmalı?" Diye Soran Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 23:24

Şehir dışında da aile yanında da üniversite okumanın bazı zorlukları var. Birçok kullanıcı ise bu konu hakkında birbirinden farklı fikirlere sahip. Bir kullanıcının 'aile evi mi, şehir dışı mı?' sorusu üzerine ise sosyal medya ikiye bölündü, herkes birbirinden farklı fikirlerini dile getirdi.

İşte detaylar...

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Üniversite sınavı, sizler de takdir edersiniz ki hayatımızda büyük bir dönüm noktası. Bu nedenle yaptığımız üniversite tercihleri ve okuyacağımız üniversite ilerleyen süreçler için büyük önem arz ediyor.

Üniversite sınavı, sizler de takdir edersiniz ki hayatımızda büyük bir dönüm noktası. Bu nedenle yaptığımız üniversite tercihleri ve okuyacağımız üniversite ilerleyen süreçler için büyük önem arz ediyor.

Bir kullanıcı da, "Üniversiteyi aile yanında mı yoksa şehir dışında okumak mı?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir kullanıcı da, "Üniversiteyi aile yanında mı yoksa şehir dışında okumak mı?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

E tabii, kullanıcının da dediği gibi iki seçeneğin de kendine has zorluklar var. Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

E tabii, kullanıcının da dediği gibi iki seçeneğin de kendine has zorluklar var. Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

Gelin beraber bakalım👇

Gelin beraber bakalım👇
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garibann

nasıl ailelerde yaşıyor insanlar çok üzülüyorum