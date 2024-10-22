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Erkekler Hakkındaki Uç Düşüncelerini Büyük Bir Cesaretle Paylaşan Kullanıcılar

Erkekler Hakkındaki Uç Düşüncelerini Büyük Bir Cesaretle Paylaşan Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 22:54

Twitter'daki kullanıcılar geçtiğimiz günlerde erkekler hakkında bazı düşüncelerini söyledi. Uzun zamandır düşüncelerini içinde tutan kullanıcılar, hiç çekinmeden büyük bir cesaretle erkekler hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

İşte detaylar...

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Bir kullanıcı diğer kişilerin erkekler hakkında linç edilebilecek fikirlerini belirtmelerini istedi.

Birçok kullanıcı da fikirlerini büyük bir cesaretle söyledi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...

Birçok kullanıcı da fikirlerini büyük bir cesaretle söyledi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...
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