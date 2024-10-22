Erkekler Hakkındaki Uç Düşüncelerini Büyük Bir Cesaretle Paylaşan Kullanıcılar

Twitter'daki kullanıcılar geçtiğimiz günlerde erkekler hakkında bazı düşüncelerini söyledi. Uzun zamandır düşüncelerini içinde tutan kullanıcılar, hiç çekinmeden büyük bir cesaretle erkekler hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

İşte detaylar...