Listede Türkiye de Var: TasteAtlas Dünyanın En İyi Fıstıklarını Açıkladı

Bu fıstık çeşidi, İspanya'ya özgüdür ve diğer yaygın badem çeşitlerine kıyasla daha yuvarlak ve dolgun bir yapıya sahip, pürüzsüz beyaz meyveler verir. Bu fıstığın en belirgin özelliği, olağanüstü yumuşak ve nemli bir dokuya sahip olmasıdır; bu özellikleri macadamia fıstığı ile sıklıkla karşılaştırılır. Tatları ise yoğun bir şekilde tatlı, narin, tereyağlı ve hafiftir​