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Listede Türkiye de Var: TasteAtlas Dünyanın En İyi Fıstıklarını Açıkladı

Listede Türkiye de Var: TasteAtlas Dünyanın En İyi Fıstıklarını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 19:33

TasteAtlas belirli kategorilerde dünyanın en iyi yemeklerini liste şekilnde açıklıyor. TasteAtlas bu sefer de dünyanın en iyi fıstıklarını açıkladı. Listede tabii ki Antep fıstığı da var!

Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best-rated...

TasteAtlas belirli aralıklarla bazı kategorilerde en çok sevilen ve tercih edilen yemeklerin listesini yayınlıyor.

TasteAtlas belirli aralıklarla bazı kategorilerde en çok sevilen ve tercih edilen yemeklerin listesini yayınlıyor.

TasteAtlas şimdi de dünyadaki en iyi fıstıkları yayınladı.

TasteAtlas şimdi de dünyadaki en iyi fıstıkları yayınladı.

Gelin o listeye hep beraber bakalım...

Fystiki Aeginas

Fystiki Aeginas

Bu ünlü Yunan fıstığı, Egina adasında yetişen Egintiki çeşidinden üretiliyor ve 19. yüzyılın sonlarından itibaren geleneksel olarak ekiliyor. İlk fıstık bahçesi, 1896’da Nikolaos Peroglou tarafından Suriye’den getirilen fıstıklarla kuruluyor. Adanın iklimi ve toprağı, fıstıklara kendine özgü bir aroma ve tat kazandırıyor, bu da onları dünyanın en iyileri arasına yerleştiriyor. Hasat zamanı ise Ağustos’ta başlıyor, uzun sopalarla dallara zarar vermeden fıstıklar toplanıyor.

Antep Fıstığı

Antep Fıstığı

Antep fıstığı, Gaziantep'ten gelen geleneksel Türk fıstıklarıdır. İdeal iklim ve verimli toprak koşulları sayesinde canlı yeşil renge ve yoğun, karmaşık, narenciye aromalı bir lezzete sahiptir. Genellikle Eylül ayında yerel çiftçiler tarafından toplanır, ancak baklava için kullanılacaksa hasat Ağustos'ta yapılır; bu dönemde yağ ve protein içeriği daha yüksektir.

Pistacchio Verde di Bronte

Pistacchio Verde di Bronte

Pistacchio Verde di Bronte, İtalya'nın Catania ilinde yetiştirilen Napoletana çeşidinden fıstıklara verilen isimdir. Bu fıstıklar, Etna Dağı'nın eteklerindeki verimli volkanik topraklarda yetişir.

Macademia

Macademia

Macadamia fıstıkları, Avustralya'ya özgü olup, özellikle Kuzeydoğu Yeni Güney Galler ile Orta ve Güneydoğu Queensland bölgelerinde doğal olarak yetişir. Aborjinler tarafından 'gyndl' veya 'jindilli' olarak bilinen bu fıstıklar, erken Avrupa yerleşimcileri tarafından 'kindal kindal' olarak adlandırılmıştır. 1857 yılında botanikçi Ferdinand von Mueller tarafından, kimyager ve politikacı John Macadam'ın onuruna 'macadamia' adı verilmiştir​

Marconas

Marconas

Bu fıstık çeşidi, İspanya'ya özgüdür ve diğer yaygın badem çeşitlerine kıyasla daha yuvarlak ve dolgun bir yapıya sahip, pürüzsüz beyaz meyveler verir. Bu fıstığın en belirgin özelliği, olağanüstü yumuşak ve nemli bir dokuya sahip olmasıdır; bu özellikleri macadamia fıstığı ile sıklıkla karşılaştırılır. Tatları ise yoğun bir şekilde tatlı, narin, tereyağlı ve hafiftir​

Fystiki Megaron

Fystiki Megaron

Bu fıstıklar, Yunanistan'ın ana kara doğusundaki Megara idari bölgesinde yüz yılı aşkın bir süredir üretiliyor. Bu bölgenin mikro iklimi, sıcak yazlar ve yağış miktarının düşük olduğu ılıman kışlarla karakterize edilir ve fıstık yetiştiriciliği için ideal koşullar sunar.

Kelifoto Fystiki Fthiotidas

Kelifoto Fystiki Fthiotidas

Bu yüksek kaliteli fıstık, Phthiotis ilinin belediyelerinde üretilmektedir. 1940'lar ve 1950'lerde bu bölgenin geleneksel bir tarım ürünü haline gelmiştir ve günümüzde üretimi yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlamaktadır.

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