Tüp Mide Ameliyatı Olmak İçin Türkiye'ye Gelen Turist Saatlerce Cehennemi Yaşadı: "En Travmatik Deneyimimdi"
Tüp Mide Ameliyatı Olmak İçin Türkiye'ye Gelen Turist Saatlerce Cehennemi Yaşadı: "En Travmatik Deneyimimdi"
Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/uk...
Lucy Lawson isimli 32 yaşındaki bir kadın, aylarca çeşitli diyetler denemesine rağmen kilo veremediğini dile getirdi. Akabinde Türkiye'ye tüp mide ameliyatı olmaya geldiğini söyleyen kadın, 3 gün boyunca cehennemi yaşadı. Bir çocuk annesi kadın, bu deneyimi 'travmatik' olarak aktarıyor.
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Yurt dışından Türkiye'ye tüp mide ameliyatı olmaya gelen bir güzellik uzmanının başına gelenler ise buna örnek. Lucy Mawson isimli 32 yaşındaki kadın, son aylarda çeşitli diyetleri deneyip spor yapsa da istediği kiloya ulaşamadı.
Çareyi ise Türkiye'ye gelip tüp mide ameliyatı olmakta buldu. Mawson, bu olayı "yaşadığı en travmatik olay" olarak anlatıyor.
Mawson'ın bu travmatik öyküsü 2022 yılının Eylül ayında başladı. Hastane odasında saatlerce çığlık atmasına rağmen hastane tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia eden Mawson, ayrıca bir çocuk annesi.
"Uçakta aynı ameliyatı yaptıran başkaları da vardı ve indiğimizde süslü arabalarla karşılandık ardından doğrudan hastaneye götürüldük. Personel imzalamam gereken bir sürü formla geldi ve sonra beş dakika içinde koluma bir iğne taktı."
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Ameliyat sonrası hastanede 3 gün kaldı. Hala yürüyememesine rağmen kendisi, ülkesine geri dönmek zorundaydı.
"Bana söylediklerine göre kanın hepsi pelvis bölgemde toplanmış, bu yüzden de çok acı çekiyormuşum. Neredeyse, eğer biraz daha geç kalsam ölebileceğimi söylediler. Oysa bu, geri döndükten sadece bir gün sonraydı, yani aslında ilk kontrolde fark edilmesi gerekiyormuş."
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