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Tüp Mide Ameliyatı Olmak İçin Türkiye'ye Gelen Turist Saatlerce Cehennemi Yaşadı: "En Travmatik Deneyimimdi"

Tüp Mide Ameliyatı Olmak İçin Türkiye'ye Gelen Turist Saatlerce Cehennemi Yaşadı: "En Travmatik Deneyimimdi"

Estetik Cerrah
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 16:51

Lucy Lawson isimli 32 yaşındaki bir kadın, aylarca çeşitli diyetler denemesine rağmen kilo veremediğini dile getirdi. Akabinde Türkiye'ye tüp mide ameliyatı olmaya geldiğini söyleyen kadın, 3 gün boyunca cehennemi yaşadı. Bir çocuk annesi kadın, bu deneyimi 'travmatik' olarak aktarıyor.

Detaylar içeriğin devamında!

Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/uk...
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Estetik cerrahi sonrası oluşabilecek komplikasyonları birçoğumuz biliyoruz ve okuyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki dünya çapında estetik operasyonların artmasıyla birlikte bu haberleri daha sık görmeye başladık.

Estetik cerrahi sonrası oluşabilecek komplikasyonları birçoğumuz biliyoruz ve okuyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki dünya çapında estetik operasyonların artmasıyla birlikte bu haberleri daha sık görmeye başladık.

Yurt dışından Türkiye'ye tüp mide ameliyatı olmaya gelen bir güzellik uzmanının başına gelenler ise buna örnek. Lucy Mawson isimli 32 yaşındaki kadın, son aylarda çeşitli diyetleri deneyip spor yapsa da istediği kiloya ulaşamadı.

Yurt dışından Türkiye'ye tüp mide ameliyatı olmaya gelen bir güzellik uzmanının başına gelenler ise buna örnek. Lucy Mawson isimli 32 yaşındaki kadın, son aylarda çeşitli diyetleri deneyip spor yapsa da istediği kiloya ulaşamadı.

Çareyi ise Türkiye'ye gelip tüp mide ameliyatı olmakta buldu. Mawson, bu olayı "yaşadığı en travmatik olay" olarak anlatıyor.

Çareyi ise Türkiye'ye gelip tüp mide ameliyatı olmakta buldu. Mawson, bu olayı "yaşadığı en travmatik olay" olarak anlatıyor.

Mawson'ın bu travmatik öyküsü 2022 yılının Eylül ayında başladı. Hastane odasında saatlerce çığlık atmasına rağmen hastane tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia eden Mawson, ayrıca bir çocuk annesi.

Mawson'ın bu travmatik öyküsü 2022 yılının Eylül ayında başladı. Hastane odasında saatlerce çığlık atmasına rağmen hastane tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia eden Mawson, ayrıca bir çocuk annesi.

Ameliyattan önce her şeyin yoluna gireceğini düşündüğünü ve hiç gergin hissetmediğini dile getirdi.

"Uçakta aynı ameliyatı yaptıran başkaları da vardı ve indiğimizde süslü arabalarla karşılandık ardından doğrudan hastaneye götürüldük. Personel imzalamam gereken bir sürü formla geldi ve sonra beş dakika içinde koluma bir iğne taktı."

"Uçakta aynı ameliyatı yaptıran başkaları da vardı ve indiğimizde süslü arabalarla karşılandık ardından doğrudan hastaneye götürüldük. Personel imzalamam gereken bir sürü formla geldi ve sonra beş dakika içinde koluma bir iğne taktı."

Vücut kitle endeksi düşük olduğu için Birleşik Krallık'ta bile ameliyat edilmediğini dile getiren kadın, Türkiye'de apar topar ameliyata alındı.

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Ameliyat sonrası hastanede 3 gün kaldı. Hala yürüyememesine rağmen kendisi, ülkesine geri dönmek zorundaydı.

Ameliyat sonrası hastanede 3 gün kaldı. Hala yürüyememesine rağmen kendisi, ülkesine geri dönmek zorundaydı.

Ülkesine döndükten sonra Mawson, acıdan dolayı bayılma raddesine bile geldi. Yapılan testler sonucu Lawson'ın iç kanama geçirdiği öğrenildi.

"Bana söylediklerine göre kanın hepsi pelvis bölgemde toplanmış, bu yüzden de çok acı çekiyormuşum. Neredeyse, eğer biraz daha geç kalsam ölebileceğimi söylediler. Oysa bu, geri döndükten sadece bir gün sonraydı, yani aslında ilk kontrolde fark edilmesi gerekiyormuş."

"Bana söylediklerine göre kanın hepsi pelvis bölgemde toplanmış, bu yüzden de çok acı çekiyormuşum. Neredeyse, eğer biraz daha geç kalsam ölebileceğimi söylediler. Oysa bu, geri döndükten sadece bir gün sonraydı, yani aslında ilk kontrolde fark edilmesi gerekiyormuş."

Komplikasyonları bildirmek için Türkiye’deki kliniği aradığını, onların da özür dilediklerini ama başka bir şey yapmadıklarını söyledi.

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