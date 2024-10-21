Neon Işıkları Eşliğinde Edilen Evlilik Teklifi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Neon Işıkları Eşliğinde Edilen Evlilik Teklifi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Evlilik teklifi son derece romantik olmalı. Fakat geçtiğimiz günlerde neon ışıkları eşliğinde edilen evlilik teklifi sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım bu evlilik teklifini kıskanırken bir kısım 'tüketim çılgınlığı' dedi.
İşte detaylar...
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Evlilik teklifinde yaratıcılığın sınırlarını zorlayan kişilere tanık oluyoruz.
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Fakat geçtiğimiz günlerde başka bir evlilik teklifi gündeme geldi.
Neon ışıkları eşliğinde edilen o evlilik teklifi sosyal medyayı ikiye böldü.
Gelin şimdi de bu evlilik teklifine kim neler demiş, beraber bakalım.
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