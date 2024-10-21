Neon Işıkları Eşliğinde Edilen Evlilik Teklifi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Evlilik teklifi son derece romantik olmalı. Fakat geçtiğimiz günlerde neon ışıkları eşliğinde edilen evlilik teklifi sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım bu evlilik teklifini kıskanırken bir kısım 'tüketim çılgınlığı' dedi.

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