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İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Emsal Karar: Bir Erkeğe "Kel" Demek de Cinsel Taciz Sayıldı

İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Emsal Karar: Bir Erkeğe "Kel" Demek de Cinsel Taciz Sayıldı

cinsel ilişki
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 18:32

İngiltere'de bir savcı geçtiğimiz günlerde emsal bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, bir erkeğe 'kel' demenin, bir kadının göğüsleri hakkında yorum yapmanın getirdiği hakaret seviyesine ulaşabileceğine hükmetti.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
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Yüksek Mahkeme, bir erkeğe "kel" demenin, bir kadının göğüsleri hakkında yorum yapmakla aynı anlama gelebileceğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, bir erkeğe "kel" demenin, bir kadının göğüsleri hakkında yorum yapmakla aynı anlama gelebileceğine karar verdi.

Yargıç, kelimenin eşitlik yasalarını ihlal edebileceğini ve bunun "doğrudan cinsiyetle ilgili" olduğunu belirtti.

Yargıç, kelimenin eşitlik yasalarını ihlal edebileceğini ve bunun "doğrudan cinsiyetle ilgili" olduğunu belirtti.

Bu karar, elektrikçi Tony Finn’in 2019 yılında çalıştığı British Bung Company'de amiri Jamie King tarafından “kel o.... ç...” diye hakarete uğradığını iddia etmesiyle başladı.

Bu karar, elektrikçi Tony Finn’in 2019 yılında çalıştığı British Bung Company'de amiri Jamie King tarafından “kel o.... ç...” diye hakarete uğradığını iddia etmesiyle başladı.

Finn, 2021’de işten çıkarılmasının ardından İş Mahkemesi’ne başvurdu ve Şubat 2022’de mahkeme, onun lehine karar verdi. Şirket bu karara itiraz etse de Kasım 2023'te temyiz başvurusu reddedildi. Şirket, hem erkeklerin hem de kadınların çeşitli sebeplerden ötürü kel olabileceğini savunarak bu ifadenin eşitlik yasalarına aykırı olmadığını ileri sürdü.

Yargıç Naomi Ellenbogen ise yapılan yorumların “doğrudan cinsiyetle ilgili” olduğuna karar vererek, bu durumun cinsiyet temelli taciz sayılabileceğini söyledi.

Yargıç Naomi Ellenbogen ise yapılan yorumların “doğrudan cinsiyetle ilgili” olduğuna karar vererek, bu durumun cinsiyet temelli taciz sayılabileceğini söyledi.

Bu kararla birlikte Tony Finn’in tazminat almasının önü açıldı.

Şubat 2022’deki kararda, Finn'in haksız yere işten çıkarıldığı ve kelliği üzerinden sözlü tacize uğradığı kanıtlanmıştı.

Şubat 2022’deki kararda, Finn'in haksız yere işten çıkarıldığı ve kelliği üzerinden sözlü tacize uğradığı kanıtlanmıştı.
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Mahkeme, kelliğin çoğunlukla erkeklerde görüldüğünü ve Finn’e yapılan bu hakaretin cinsiyete dayalı olduğunu kabul etti.

Mahkeme, kelliğin çoğunlukla erkeklerde görüldüğünü ve Finn’e yapılan bu hakaretin cinsiyete dayalı olduğunu kabul etti.

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