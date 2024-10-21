İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Emsal Karar: Bir Erkeğe "Kel" Demek de Cinsel Taciz Sayıldı
İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Emsal Karar: Bir Erkeğe "Kel" Demek de Cinsel Taciz Sayıldı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
İngiltere'de bir savcı geçtiğimiz günlerde emsal bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, bir erkeğe 'kel' demenin, bir kadının göğüsleri hakkında yorum yapmanın getirdiği hakaret seviyesine ulaşabileceğine hükmetti.
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Yüksek Mahkeme, bir erkeğe "kel" demenin, bir kadının göğüsleri hakkında yorum yapmakla aynı anlama gelebileceğine karar verdi.
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Yargıç, kelimenin eşitlik yasalarını ihlal edebileceğini ve bunun "doğrudan cinsiyetle ilgili" olduğunu belirtti.
Bu karar, elektrikçi Tony Finn’in 2019 yılında çalıştığı British Bung Company'de amiri Jamie King tarafından “kel o.... ç...” diye hakarete uğradığını iddia etmesiyle başladı.
Yargıç Naomi Ellenbogen ise yapılan yorumların “doğrudan cinsiyetle ilgili” olduğuna karar vererek, bu durumun cinsiyet temelli taciz sayılabileceğini söyledi.
Şubat 2022’deki kararda, Finn'in haksız yere işten çıkarıldığı ve kelliği üzerinden sözlü tacize uğradığı kanıtlanmıştı.
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Mahkeme, kelliğin çoğunlukla erkeklerde görüldüğünü ve Finn’e yapılan bu hakaretin cinsiyete dayalı olduğunu kabul etti.
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