İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Emsal Karar: Bir Erkeğe "Kel" Demek de Cinsel Taciz Sayıldı

Finn, 2021’de işten çıkarılmasının ardından İş Mahkemesi’ne başvurdu ve Şubat 2022’de mahkeme, onun lehine karar verdi. Şirket bu karara itiraz etse de Kasım 2023'te temyiz başvurusu reddedildi. Şirket, hem erkeklerin hem de kadınların çeşitli sebeplerden ötürü kel olabileceğini savunarak bu ifadenin eşitlik yasalarına aykırı olmadığını ileri sürdü.