Hayal Gücü Gerçek Oldu: 11 Yaşındaki Kızın Çizdiği Park Taslağı Belediye Tarafından Hayata Geçirildi
Hayal Gücü Gerçek Oldu: 11 Yaşındaki Kızın Çizdiği Park Taslağı Belediye Tarafından Hayata Geçirildi
Kaynak: https://www.marketingturkiye.com.tr/h...
Rosili Olson isimli 11 yaşındaki bir kızın çizdiği park taslağı hayata geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde hayata geçirilen projenin masrafları belediye tarafından üstlenildi. Uzun süredir park yapmayı isteyen belediye çareyi küçük kızın taslağını hayata geçirmekte buldu.
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Bazen soyut sanat, tek bir projeyle gerçek hayata geçirilebilir. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Utah eyaletinde tam olarak bu durum gerçekleşti.
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11 yaşındaki Rosili Olson isimli bir kız, kız kardeşlerinin oyun oynayıp vakit geçirebileceği bir park istiyordu. Bu yüzden aldı eline kalemi, hayalindeki o güvenli parkı resmetti. Sonrasında bunu belediyenin ilgili departmanına ulaştırdı.
Yeni bir park için aslında bütçelerinin olduğunu fakat bir taslakları olmadığını dile getiren belediye yetkilileri, çareyi Rosili'nin taslağında bulmuş anlayacağınız. Rosili'nin çabasıyla birlikte belediyenin bütçesi birleşince ortaya böyle tatlı bir proje çıkmış.
Rosili, inşaat sürecinde renk seçimlerine kadar birçok alanda yer aldı. Resmi olarak 24 Eylül'de açılan parkın kurdele kesme törenine de katıldı.
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