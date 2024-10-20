Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayal Gücü Gerçek Oldu: 11 Yaşındaki Kızın Çizdiği Park Taslağı Belediye Tarafından Hayata Geçirildi

Hayal Gücü Gerçek Oldu: 11 Yaşındaki Kızın Çizdiği Park Taslağı Belediye Tarafından Hayata Geçirildi

Amerika Birleşik Devletleri
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 15:59

Rosili Olson isimli 11 yaşındaki bir kızın çizdiği park taslağı hayata geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde hayata geçirilen projenin masrafları belediye tarafından üstlenildi. Uzun süredir park yapmayı isteyen belediye çareyi küçük kızın taslağını hayata geçirmekte buldu.

Kaynak: https://www.marketingturkiye.com.tr/h...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bazen soyut sanat, tek bir projeyle gerçek hayata geçirilebilir. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Utah eyaletinde tam olarak bu durum gerçekleşti.

Bazen soyut sanat, tek bir projeyle gerçek hayata geçirilebilir. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Utah eyaletinde tam olarak bu durum gerçekleşti.

11 yaşındaki Rosili Olson isimli bir kız, kız kardeşlerinin oyun oynayıp vakit geçirebileceği bir park istiyordu. Bu yüzden aldı eline kalemi, hayalindeki o güvenli parkı resmetti. Sonrasında bunu belediyenin ilgili departmanına ulaştırdı.

11 yaşındaki Rosili Olson isimli bir kız, kız kardeşlerinin oyun oynayıp vakit geçirebileceği bir park istiyordu. Bu yüzden aldı eline kalemi, hayalindeki o güvenli parkı resmetti. Sonrasında bunu belediyenin ilgili departmanına ulaştırdı.

Bicentennial Park adı verilen yer inşa edilirken Rosili'nin taslağına aynen sadık kalındı. Bükümlü kaydırak da dahil olmak üzere taslaktaki birçok element hiç dokunulmadan hayata geçirildi.

Yeni bir park için aslında bütçelerinin olduğunu fakat bir taslakları olmadığını dile getiren belediye yetkilileri, çareyi Rosili'nin taslağında bulmuş anlayacağınız. Rosili'nin çabasıyla birlikte belediyenin bütçesi birleşince ortaya böyle tatlı bir proje çıkmış.

Yeni bir park için aslında bütçelerinin olduğunu fakat bir taslakları olmadığını dile getiren belediye yetkilileri, çareyi Rosili'nin taslağında bulmuş anlayacağınız. Rosili'nin çabasıyla birlikte belediyenin bütçesi birleşince ortaya böyle tatlı bir proje çıkmış.

Rosili, inşaat sürecinde renk seçimlerine kadar birçok alanda yer aldı. Resmi olarak 24 Eylül'de açılan parkın kurdele kesme törenine de katıldı.

Rosili, inşaat sürecinde renk seçimlerine kadar birçok alanda yer aldı. Resmi olarak 24 Eylül'de açılan parkın kurdele kesme törenine de katıldı.

Rosili, açılış konuşmasında katılımcılara 'Burası, hayal ettiğimden çok daha güzel. Gerçekten harika!' şeklinde duygularını ifade etti.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın