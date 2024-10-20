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Erkekler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Hiç Çekinmeden Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Erkekler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Hiç Çekinmeden Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Linç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 13:52

Twitter'daki kullanıcılar erkekler hakkında linç edilebilecek fikirlerini söyledikleri bir akım paylaştı. Büyük bir cesaretle erkekler hakkındaki düşüncelerini hiç çekinmeden söyleyen kullanıcılar kısa zamanda viral oldu. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...

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Bir kullanıcı, erkekler hakkında linç edilecek fikirleri sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir kullanıcı, erkekler hakkında linç edilecek fikirleri sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

Kimler neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kimler neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
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