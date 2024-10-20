Erkekler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Hiç Çekinmeden Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Twitter'daki kullanıcılar erkekler hakkında linç edilebilecek fikirlerini söyledikleri bir akım paylaştı. Büyük bir cesaretle erkekler hakkındaki düşüncelerini hiç çekinmeden söyleyen kullanıcılar kısa zamanda viral oldu. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...