Erkekler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Hiç Çekinmeden Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler
Erkekler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Hiç Çekinmeden Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler
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Bir kullanıcı, erkekler hakkında linç edilecek fikirleri sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Kimler neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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