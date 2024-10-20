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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 10:24

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım!

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1. "'Rahatsız etme' moduyla ben"

1. "'Rahatsız etme' moduyla ben"
twitter.com

2. "Herkes gittikçe daha mı sinir bozucu oluyor yoksa ben mi gergin oluyorum?"

2. "Herkes gittikçe daha mı sinir bozucu oluyor yoksa ben mi gergin oluyorum?"
twitter.com

3. "Arkadaşım rüyasına sevdiği kişiyi görürken benim rüyalar"

3. "Arkadaşım rüyasına sevdiği kişiyi görürken benim rüyalar"
twitter.com

4. "Hafta sonu vücudun doğal yollarla sabah 7'de uyandığında"

4. "Hafta sonu vücudun doğal yollarla sabah 7'de uyandığında"
twitter.com

5. "Birinin yemek çiğneme sesiniz duyunca ben"

5. "Birinin yemek çiğneme sesiniz duyunca ben"
twitter.com
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6. "Ciddi durumlarda gülmemeye çalışırken"

6. "Ciddi durumlarda gülmemeye çalışırken"
twitter.com

7. "Patatesin herhangi bir formuyla ben"

7. "Patatesin herhangi bir formuyla ben"
twitter.com

8. "Parolalarım, oluşturduğum an zihnimi terk ederken"

8. "Parolalarım, oluşturduğum an zihnimi terk ederken"
twitter.com

9. "Stalklarken kıskanacağım bir şey gördüğümde"

9. "Stalklarken kıskanacağım bir şey gördüğümde"
twitter.com

10. "Kıyafet seçmek aynı böyle"

10. "Kıyafet seçmek aynı böyle"
twitter.com
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11. "Mutfağı temizledikten sonra eserime dönüp bakıyorum"

11. "Mutfağı temizledikten sonra eserime dönüp bakıyorum"
twitter.com

12. "Hiçbir sebep olmadığı halde sinirli bir şekilde uyanırken ben"

12. "Hiçbir sebep olmadığı halde sinirli bir şekilde uyanırken ben"
twitter.com

13. "Uykumu düzenlemeliyim dedikten sonra gece 3'te ben"

13. "Uykumu düzenlemeliyim dedikten sonra gece 3'te ben"
twitter.com

14. "Bazen sadece emin olmak istersin"

14. "Bazen sadece emin olmak istersin"
twitter.com

15. "Hayatında yine kötü bir şey olmuştur ama çoktan alışmışsındır"

15. "Hayatında yine kötü bir şey olmuştur ama çoktan alışmışsındır"
twitter.com

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