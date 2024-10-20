Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
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1. "'Rahatsız etme' moduyla ben"
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2. "Herkes gittikçe daha mı sinir bozucu oluyor yoksa ben mi gergin oluyorum?"
3. "Arkadaşım rüyasına sevdiği kişiyi görürken benim rüyalar"
4. "Hafta sonu vücudun doğal yollarla sabah 7'de uyandığında"
5. "Birinin yemek çiğneme sesiniz duyunca ben"
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6. "Ciddi durumlarda gülmemeye çalışırken"
7. "Patatesin herhangi bir formuyla ben"
8. "Parolalarım, oluşturduğum an zihnimi terk ederken"
9. "Stalklarken kıskanacağım bir şey gördüğümde"
10. "Kıyafet seçmek aynı böyle"
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11. "Mutfağı temizledikten sonra eserime dönüp bakıyorum"
12. "Hiçbir sebep olmadığı halde sinirli bir şekilde uyanırken ben"
13. "Uykumu düzenlemeliyim dedikten sonra gece 3'te ben"
14. "Bazen sadece emin olmak istersin"
15. "Hayatında yine kötü bir şey olmuştur ama çoktan alışmışsındır"
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