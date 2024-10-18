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"Kendinizle Aranız Nasıl?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Güldürürken Düşündüren Kullanıcılar

"Kendinizle Aranız Nasıl?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Güldürürken Düşündüren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 13:30

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı 'Kendinizle aranız nasıl?' diye sordu. Mizahşörlerden gelen cevaplar ise hem güldürdü hem düşündürdü.

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Bazen kendimizle aramız kötü olabilir. Kötü bir dönemden geçebilir ve ne yaptığımızı bilemeyebiliriz.

Öyle olacak ki, bir kullanıcı da böyle bir gönderi paylaşarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gelen cevaplar ise uzaklara daldırdı. İşte o cevaplardan bazıları👇

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Sizin kendinizle aranız nasıl? Yorumlarda buluşalım!

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ay başlığı kedinizle aranız nasıl diye okuyup girdim o kadar kedilerle haşır neşir olunca