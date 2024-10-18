"Kendinizle Aranız Nasıl?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Güldürürken Düşündüren Kullanıcılar
"Kendinizle Aranız Nasıl?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Güldürürken Düşündüren Kullanıcılar
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı 'Kendinizle aranız nasıl?' diye sordu. Mizahşörlerden gelen cevaplar ise hem güldürdü hem düşündürdü.
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Bazen kendimizle aramız kötü olabilir. Kötü bir dönemden geçebilir ve ne yaptığımızı bilemeyebiliriz.
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ay başlığı kedinizle aranız nasıl diye okuyup girdim o kadar kedilerle haşır neşir olunca