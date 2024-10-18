Photoshoplu Fotoğraflarıyla Görenlerin Gerçeklik Algısını Yok Etmiş Birbirinden Acayip Kullanıcılar
Photoshoplu Fotoğraflarıyla Görenlerin Gerçeklik Algısını Yok Etmiş Birbirinden Acayip Kullanıcılar
Instagram'da photoshoplu fotoğraflara illaki denk gelmişsinizdir. Bazı kullanıcılar var ki, paylaştıkları fotoğraflarla adeta gerçeklik algımızı yok edip uzun uzun hayatı sorgulatıyorlar.
O kullanıcılardan bazılarına hep beraber bakalım...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
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2. "Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?"
3. "Işık ve makyaj insanı çok değiştiriyor"
4. "Photoshop yapmayı azaltalım"
5. "Bu kadın 64 yaşında"
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6. "İnsanların anatomi bilgisizliği beni her fırsatta şaşırtıyor"
7. "Çok garip"
8. 👇
9. Bunların ikisi aynı kişi mi?
10. "Elleri çok ilginç duruyor"
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11. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"
12. "Çok hazırlıksız yakalandım"
13. "Mariah Carey olduğunu anlamam zamanımı aldı"
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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