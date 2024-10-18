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Photoshoplu Fotoğraflarıyla Görenlerin Gerçeklik Algısını Yok Etmiş Birbirinden Acayip Kullanıcılar

Photoshoplu Fotoğraflarıyla Görenlerin Gerçeklik Algısını Yok Etmiş Birbirinden Acayip Kullanıcılar

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 10:40

Instagram'da photoshoplu fotoğraflara illaki denk gelmişsinizdir. Bazı kullanıcılar var ki, paylaştıkları fotoğraflarla adeta gerçeklik algımızı yok edip uzun uzun hayatı sorgulatıyorlar.

O kullanıcılardan bazılarına hep beraber bakalım...

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?"

2. "Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?"

3. "Işık ve makyaj insanı çok değiştiriyor"

3. "Işık ve makyaj insanı çok değiştiriyor"

4. "Photoshop yapmayı azaltalım"

4. "Photoshop yapmayı azaltalım"

5. "Bu kadın 64 yaşında"

5. "Bu kadın 64 yaşında"
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6. "İnsanların anatomi bilgisizliği beni her fırsatta şaşırtıyor"

6. "İnsanların anatomi bilgisizliği beni her fırsatta şaşırtıyor"

7. "Çok garip"

7. "Çok garip"

8. 👇

8. 👇

9. Bunların ikisi aynı kişi mi?

9. Bunların ikisi aynı kişi mi?
9. Bunların ikisi aynı kişi mi?

10. "Elleri çok ilginç duruyor"

10. "Elleri çok ilginç duruyor"
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11. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"

11. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"

12. "Çok hazırlıksız yakalandım"

12. "Çok hazırlıksız yakalandım"

13. "Mariah Carey olduğunu anlamam zamanımı aldı"

13. "Mariah Carey olduğunu anlamam zamanımı aldı"

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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