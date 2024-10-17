Sevdikleri Kişiyle Sahip Olmak İstedikleri İlişki Dinamiklerini Paylaşarak Yumuşacık Eden Kişiler
Sevdikleri Kişiyle Sahip Olmak İstedikleri İlişki Dinamiklerini Paylaşarak Yumuşacık Eden Kişiler
Bazen aklımızdaki kişiyle ütopik bir ilişki dinamiğinde olmak isteriz. Twitter'daki (X) kullanıcılar da akıllarındaki kişiyle nasıl bir ilişki içerisinde olmak istediklerini görsellerle ve videolarla anlatarak hem hüzünlendirdiler hem yumuşacık ettiler.
İşte detaylar!
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, "Seninle şöyle" diyerek yepyeni bir akım başlattı.
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