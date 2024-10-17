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Sevdikleri Kişiyle Sahip Olmak İstedikleri İlişki Dinamiklerini Paylaşarak Yumuşacık Eden Kişiler

Sevdikleri Kişiyle Sahip Olmak İstedikleri İlişki Dinamiklerini Paylaşarak Yumuşacık Eden Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 23:49

Bazen aklımızdaki kişiyle ütopik bir ilişki dinamiğinde olmak isteriz. Twitter'daki (X) kullanıcılar da akıllarındaki kişiyle nasıl bir ilişki içerisinde olmak istediklerini görsellerle ve videolarla anlatarak hem hüzünlendirdiler hem yumuşacık ettiler.

İşte detaylar!

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, "Seninle şöyle" diyerek yepyeni bir akım başlattı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, "Seninle şöyle" diyerek yepyeni bir akım başlattı.
twitter.com

Kullanıcılar da olmak istedikleri ilişki dinamiklerini şu şekilde paylaştı...

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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